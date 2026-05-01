Lo que el ‘fair play’ se llevó

A Dios pongo por testigo que no podrán derribarme. Sobreviviré, y cuando todo haya pasado, nunca volveré a pasar hambre, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que mentir, robar, mendigar o matar. ¡A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre!”. La icónica frase, pronunciada por Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) en ‘Gone with the wind’ (Lo que el viento se llevó, 1939), sirve para explicar, mucho mejor que cualquier artículo periodístico, el presente inmediato que se le intuye al Barça.

Deco de Souza, director deportivo del FC Barcelona / Valentí Enrich

Superada también una especie de Guerra Civil en forma de pandemia, moción de censura, elecciones presidenciales y economía de guerra, parece que, ahora sí, el club acudirá con cierta normalidad al mercado de fichajes. Es evidente que no irán sobrados de pasta ni de límite salarial, pero el drama con las hipotéticas y futuras inscripciones, aseguran, tan solo será ya un muy desagradable recuerdo en verano. Tras una primera etapa marcada por las palancas que permitieron firmar a futbolistas como Koundé, Raphinha, Ferran Torres o Lewandowski con los que poner en marcha un nuevo círculo virtuoso, la economía, tozuda, obligó a echar el freno y a optar por operaciones quirúrgicas (Dani Olmo y Joan Garcia) para seguir rodando.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, durante un partido con el Barça / SPORT / Gorka Urresola Elvira

En cualquier otro club la travesía en el desierto pronosticada por sus rivales habría sido, sin duda, una realidad, pero ningún otro club cuenta con la fuente inagotable de talento que crece en La Masia, sin cuya aportación el Barça estaría sumido (y no es esta ninguna exageración) en una profunda depresión. Junto al método artesano de Hansi Flick, que recogió y potenció con generosidad y complicidad el enorme trabajo de base de Xavi, la entidad no solo ha sobrevivido a nivel deportivo, sino que está ya a escasos metros de pelear la Champions a potencias como el PSG.

El futbolista del FC Barcelona, Fermín López, ante el Getafe / Daniel Gonzalez / EFE

El Barça, es imprescindible repetirlo tanto como sea necesario, ha hecho de la necesidad virtud, obligando a sus responsables deportivos (Alemany, Cruyff, Deco y Bojan) a exprimir cada céntimo porque equivocarse penalizaba el doble (o el triple) del castigo que supone para quienes tienen el dinero por castigo como el PSG o el Manchester City. Y aquí llega la gran pregunta: ¿habrán aprendido quienes deberán ejecutar los próximos fichajes la lección que la historia reciente ha regalado en forma de miseria al Barça? De la respuesta dependerá que los futuros Cubarsí, Lamine o Fermín releven a los actuales y no se vean obligados, como Rhett Butler al final de la película, a dedicarle a O’Hara aquello de “francamente, querida, me importa un bledo”.