El factor Lamine Yamal

En octubre de 2024, el nepalí Nima Rinji Sherpa se convirtió en el alpinista más joven de la historia en coronar los 14 ochomiles de la Tierra. Con 18 años y cinco meses, a las 6:05 de mañana, envió un video a sus familiares y amigos desde la cima del Shisha Pagma, el pico nevado del Tibet de 8.024 metros, entrando así en los anales de uno de los deportes más extraordinarios y, al mismo tiempo, peligrosos que existen. Nima Rinji ya es toda una leyenda para los amantes de la montaña.

En el mundo del deporte ha habido casos impactantes de precocidad, como la medalla de oro en gimnasia artística de Nadia Comaneci en los JJOO de Montreal con 14 años o el título mundial en superligeros del boxeador puertorriqueño Wilfred Benítez con 17 años y 5 meses.

Más cerquita, y en otro deporte con millones de seguidores y muy mediático, ‘nuestro’ Marc Márquez asombró en el universo de las motos convirtiéndose en campeón del mundo en Moto GP con 20 años y 266 días en su primer mundial de la categoría.

Todos esos casos y ejemplos se compendian hoy en la figura de Lamine Yamal dentro del planeta fútbol. No podrá superar al legendario Pelé, con su primera Copa del Mundo de fútbol levantada en la final de Suecia en 1958 con 17 años y 249 días, pero Lamine está siendo protagonista de una carrera que, hoy en día, ya es única, porque nadie a su edad había conseguido todo lo que él ya tiene.

Otra cosa será, cuando finalice su trayectoria deportiva, dentro de muchos años, si podrá superar en cifras y títulos a quien siempre he considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, Leo Messi. Para ese debate, por lo tanto, faltan muchísimos años.

Lo mejor de Leo no ha sido su voracidad goleadora, su calidad técnica, su influencia en el juego colectivo, ni siquiera sus innumerables títulos individuales y por equipos. Lo mejor de Messi ha sido su extraordinaria profesionalidad, su amor por el fútbol y la ambición y motivación que ha venido demostrando año tras año. Ese, en mi modesta opinión, es el espejo en el que debe mirarse Lamine Yamal.

Acaba de cumplir 19 años y ya es campeón del mundo y de Europa con España; de Liga, Copa del Rey y Supercopa con el Barça y con 18 años ya quedó segundo en el Balón de Oro. Nadie en la historia del fútbol español, ni de las otras cuatro grandes ligas europeas, había alcanzado tan joven los 50 goles en Liga y nadie en el FCB había debutado siendo tan imberbe, con 15 añitos y 295 días.

Parece mentira, pero siendo tan joven lo ha ganado prácticamente todo. Solo le queda la Champions League y los títulos derivados de esa competición. No me perdería en el debate de si merece ahora ser Balón de Oro o no. Por calidad, desde luego, si bien Lamine compite con otros futbolistas igualmente extraordinarios que también han ganado títulos muy importantes.

Lo esencial, a mi juicio, es que esta joya esculpida a cincel durante tantos años por los responsables de La Masia continúe creciendo y teniendo la misma influencia o más en el juego del Barça.

En los últimos tiempos he venido observando que en demasiados partidos los rivales le habían tomado la medida y le costaba desequilibrar, sin duda, lo más difícil del fútbol. Y también he observado que mientras más adentro del terreno de juego se mueve, más difícil resulta defenderle, más imprevisible es y más letal se convierte.