El factor Gavi que hay que tener en cuenta

Técnicamente no es un fichaje, pero en la práctica, la recuperación total de Gavi después de dos temporadas y media de pesadilla por las lesiones, equivale para el Barça a un refuerzo de lujo que hay que tener muy en cuenta. Gavi es uno de esos jugadores que no pueden faltar en ningún equipo grande. Seguramente no es el mejor en el desborde, en el dribling o en el pase, pero como sí lo es en la intensidad, el esfuerzo, la anticipación, la presión y un montón de cosas más, es imprescindible en el rendimiento global de un equipo. No es por nada, pero Flick le ha tenido fijo en el once en cuanto ha estado disponible al cien por cien y De la Fuente se lo ha llevado al Mundial sin ningún tipo de dudas.

Es bueno que nos preguntemos qué podría haber cambiado en el Barça si en estos más de dos años y medio Gavi hubiese estado en perfectas condiciones. Para empezar, el andaluz se lesionó en noviembre del 2023 y su baja fue una losa imposible de superar para el equipo de Xavi que acabó la temporada en blanco. Y para continuar, es segurísimo que su presencia hubiera dado más opciones en los dos asaltos a la Champions del Barça de Flick.

No me cabe ninguna duda de que el factor Gavi será importantísimo en el Barça que Deco y Flick están preparando. Y es posible que también en el Mundial tenga su protagonismo. No en vano, calidad más esfuerzo, intensidad y compromiso al mil por cien es algo que muy pocos tienen y de lo que ningún entrenador en el mundo puede prescindir.