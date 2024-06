Las facilidades que tienen unos no las tienen los otros

Kylian Mbappé, ante Luxemburgo / EFE

Que el Barça hizo mal las cosas, seguro. Que Florentino Pérez lleva años haciéndolo bien en el Real Madrid, también. Pero que el club blanco ha contado con infinidad de favores que el Barça no tiene jamás también es cierto. De ayuntamientos, gobiernos autonómicos y estatales y de los organismos que controlan el mundo del fútbol.

Solo hay que centrarse en LaLiga, presidida por uno de los principales rivales de Florentino, pero que a la vez es un confeso seguidor del Real Madrid. Javier Tebas ha mostrado su alegría por la llegada de Kylian Mbappé a su equipo y a una competición que iba a la baja y de la que ahora podrá sacar más dinero por la venta de los derechos de televisión. Quizá por esto, o por las dos cosas, parece que acabará tragando con el salario del francés. No ha dado cifras oficiales el Real Madrid, pero sí las ha filtrado. Los voceros del presidente blanco se han encargado de que todo el mundo se entere de que Mbappé, que cobraba 72 millones de euros brutos por temporada en el PSG, ahora solo cobrará 15 millones netos en el Real Madrid.

Y Tebas tragará con ello. Lo hará la misma persona que esta temporada no se creyó, o no aceptó, que Joao Félix había decidido ganar solo 400.000 euros para jugar en el Barça y que multiplicó ese salario por diez a efectos de ‘fair play’ financiero de LaLiga, tomando como referencia el sueldo que el delantero portugués tenía en el Atlético de Madrid. Lo hará la misma persona que tampoco estaba dispuesto a creerse una rebaja importante de sueldo de Leo Messi en caso de vuelta al club azulgrana tras su paso por el PSG. La misma persona que condicionó en su día la renovación del astro argentino por el Barça a que el club azulgrana firmase con CVC. La misma que ha cambiado condiciones para frenar algunos movimientos del club azulgrana. Como en la inscripción de Gavi como miembro del primer equipo, algo que todavía está en los tribunales, o como la decisión de que no contase para el ‘fair play’ financiero la venta del 15% de los derechos de televisión de LaLiga a Sixth Street cuando sí había contado la primera venta del 10%.

Tebas y el organismo que preside también penalizan que el Barça sea un club polideportivo y que sea el único club español que apuesta sin tapujos por el fútbol femenino. Lo hace contando los presupuestos de todos esos equipos para el ‘fair play’ financiero del primer equipo de fútbol. La rebaja obligada ya ha tenido consecuencias negativas en el Palau Blaugrana esta temporada.

Las facilidades que tienen unos no la tienen los otros. Ni por parte de LaLiga ni por los que hacen leyes como la Ley Beckham o la Ley Mbappé. Esto último da para otro tema.