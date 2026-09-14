Más fachada que Fórmula 1

Llegas al Madring y todo es a lo grande. ¡Esto es América!. A partir de aquí, a nivel de comodidades, todo depende del color de tu pase.

La prensa lo tiene bien. Una enorme sala para trabajar y servicio de comida non-stop de calidad. Eso sí, a los que estamos acostumbrados a las privilegiadas vistas de la pista en el Circuit de Barcelona nos sorprende que aquí solo veas los coches a través de las pantallas gigantes de esta especie de bunker donde escribimos nuestras crónicas.

Si tu pase es verde y tienes la suerte de optar a una experiencia VIP, Madring es un sueño hecho realidad. Gastronomía con estrella Michelin, terrazas inacabables y una maravillosa panorámica del circuito, aunque a muchos por aquí nos les interese demasiado lo que ocurre en la pista ni la F1 en general. Vienen a hacer negocios o a dejarse ver. Egos inmensos y modelitos para la ocasión.

Pero, amigo, si eres de los aficionados de verdad, de los que soñaban con tener de vuelta el ‘gran circo’ en tu ciudad y has pagado con esfuerzo una entrada general, la historia cambia a peor. Te puede tocar sentarte en una zanja de barro o en una zona sin visibilidad, por supuesto, bajo un sol de justicia. Y si quieres comer o beber, paciencia. Colas y más colas.

Así que sí, para gustos, colores. O todo depende de cómo se mire. O de los recursos de cada cual. Pero eso suele ser así en todos los ámbitos de la vida.

Lo que tuvieron en común todos los asistentes al gran premio fue un más que discreto espectáculo de carreras. Y eso, dirán algunos, es por que se trata de un circuito urbano, uno más de esos que tanto les gustan a la F1 y a Liberty Media.

Es imperdonable que diseñaran un trazado partiendo de cero y al final les haya salido Mónaco, pero sin glamour ni yates. “No encuentro un punto dónde adelantar. Si me dan un mapa lo arreglo”, decía Max Verstappen antes de un gran premio que pasará a la historia por la carga simbólica de tener la F1 de nuevo en Madrid, 45 años después, pero para nada por el show que vimos en pista. Tienen nueve años más de contrato para solucionarlo.