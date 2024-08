La verdad sobre la Fábrica y Ancelotti

Ancelotti da consignas al equipo / Efe

De Carlo Ancelotti suelen escribirse grandes elogios. Se destaca su inteligente gestión de vestuario, sus amplios conocimientos futbolísticos y un palmarés excelente. Es innegable su trayectoria y la capacidad que tiene para contentar a los cracks y que estos rindan en favor del equipo. Se habla muy poco, en cambio, de su nula sensibilidad con los canteranos.

En la pretemporada los medios cercanos al Real Madrid destacaron que el canterano Mario Martín había convencido al italiano. Lo cierto es que el centrocampista del Castilla jugará cedido en el Valladolid. Nico Paz, del que se llegó a escribir que era una debilidad futbolística de Ancelotti, está cerca de ser traspasado.

No son noticias aisladas, de hecho la gran perla de la Fábrica, Paulo Iago, del que se dijo que era el Lamine blanco se ha marchado al Sporting de Portugal desesperado por la falta de oportunidades.

Paulo Iago celebra un gol con el Real Madrid / @paulo.iago10

Se podría argumentar que, a diferencia del Barça y La Masia, el Real Madrid no necesita a jugadores de su fútbol base porque cuenta con una economía que le permite fichar grandes cracks. Sería lícito y lógico respetar esta vía. De hecho es la apuesta sincera y sin propaganda del Real Madrid. La apuesta del club es fichar jugadores y no formarlos. Lo que no coincide con este discurso es el relato que llega del conjunto blanco. En RMTV cada vez que se refieren a la Fábrica lo hacen con la coletilla de que es la mejor cantera del mundo. Su despliegue con los partidos en directo es enorme y lo hacen no para rellenar horas de programación, sino para presumir de cantera. Y lo cierto es que, aunque no llega al nivel de La Masia, el Madrid tiene una cantera con jugadores de calidad que suelen perderse por la falta total de oportunidades.

Nico Paz, la última perla de la cantera del Real Madrid / Efe

Cada vez que un jugador de La Masia sorprende y destaca en el primer equipo del Barça surgen artículos en medios estatales en los que se elogia el trabajo y la eficacia del fútbol base madridista para intentar compensar el efecto de la cantera del Barça. De hecho, en las redes sociales numerosos influencers y aficionados madridistas minimizan a los canteranos blaugranas a los que tildan de 'sobrevalorados' y defienden que su cantera es más potente.

Cero problemas para Florentino en la Asamblea Ordinaria / EFE

En este sentido nada es casual y en cada asamblea de socios del Real Madrid Florentino Pérez repite la frase de que "tenemos la mejor cantera del mundo". Este discurso es muy fácil de rebatir pero pocos se atreven a desmentir al sempiterno presidente del Real Madrid. Los blancos tienen a Carvajal, de 32 años, como único futbolista titular formado en su cantera mientras que en el Barça lucen los Balde, Cubarsí, Lamine, Fermín, Bernal, Casadó y muchos otros. En la Eurocopa España fue campeona con mucha presencia de La Masia mientras que en los JJOO la presencia de canteranos del Barça era inmensa ante la ausencia total de alumnos de la Fábrica.

Ante todo esto la trampa para defender esta postura alejada de la realidad es que Florentino Pérez y los medios del entorno madridista consideran que Valverde, Rodrygo y Vinicius son futbolistas surgidos de La Fábrica. Vini jugó 5 partidos en el Castilla mientras que Rodrygo sumó tres encuentros con el filial blanco. Ambos llegaron de Brasil con un traspaso multimillonario. No tiene ningún sentido seguir defendiendo que ambos son canteranos blancos. En el caso de Fede Valverde, el uruguayo completó, con 18 años, una temporada con el Castilla sumando 30 partidos con el filial. Un año en el segundo equipo, siendo ya mayor de edad, es un bagaje insuficiente para catalogar a un jugador como canterano de un club.

Fede Valverde, fijo de Ancelotti en la Champions / Efe

Una normativa de la UEFA que considera a los jugadores 'propios de un club' como los que han estado tres años entre los 16 y 21 años es la 'razón legal' que muchos argumentan para 'calificar' de canteranos a jugadores que no lo son. Tampoco Pedri o Araujo lo son del Barça por mucho que puedan encajar en esta normativa. Es tan sencillo como que canterano es aquel jugador que se ha formado varios años en tus equipos inferiores. No hay más. Y el Real Madrid, digan lo que digan, no apuesta por jugadores formados en sus equipos inferiores y los que se van fuera tampoco tienen el recorrido exitoso que el relato blanco pretende vender.

Rueda de prensa de Carlo Ancelotti / EFE

Carlo Ancelotti está en su derecho de no dar oportunidades a los jugadores que suben de la Fábrica porque su prioridad es ganar y no está dispuesto a invertir en paciencia para apostar por las jóvenes perlas de la cantera blanca. Y porque cuenta con jugadores consagrados que le garantizan un rendimiento inmediato. Tiene toda la lógica del mundo pero lo que no es de recibo es seguir 'vendiendo' que la cantera del Real Madrid es la mejor del mundo cuando La Masia es superior en todos los ámbitos. Que el Real Madrid haya ganado muchas Champions en los últimos años no le da derecho a 'colar' en la opinión pública ideas o mantras que no coinciden con la realidad y que muchos aficionados asumen como reales.

Estén atentos a Sport porque estamos cocinando una información que desmiente otro mantra que no es real y es el que afirma que los canteranos del Real Madrid triunfan fuera de su club más que los canteranos del Barça fuera de La Masia. No es así y lo demostraremos con cifras.