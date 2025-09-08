Un extraterrestre, dos súper hermanos y un equipazo

Alcaraz arrolló a Sinner en la final del US Open / Kirsty Wigglesworth / AP

El domingo comenzó con un espectacular doblete de los hermanos Márquez en el Circuit de Catalunya. Àlex se llevó la victoria y Marc logró el segundo puesto, quedando a un paso de volver a ser Campeón del Mundo de MotoGP. Fue una jornada brillante, con el circuito a rebosar y una organización impecable.

Después llegaba el turno de Carlos Alcaraz, aunque la presencia del presidente Donald Trump en la final del US Open provocó un considerable retraso. Por ello, el partido de España contra Turquía comenzó antes que el de tenis.

La selección demostró que no tendrá ningún problema para clasificarse para el próximo Mundial que se disputará en EEUU, México y Canadá y, además, los españoles dejaron claro que serán una de las grandes favoritas al título final. Lamine Yamal volvió a destacar, Pedri exhibió un nivel estratosférico y el centrocampista del Arsenal, Mikel Merino, firmó un espectacular triplete. También marcó el azulgrana Ferran Torres en un encuentro donde los de Luis de la Fuente disputaron uno de las mejores exhibiciones del combinado nacional de los últimos tiempos. Un equipazo a la altura de los grandes equipos.

Y llegó la hora de la verdad. El momento más esperado del día. Alcaraz se jugaba conquistar su sexto Gran Slam y colocarse como número uno del mundo. Y es aquí donde apareció un extraterrestre. Un genio que ya podemos comparar con Rafa Nadal y que desde que pisó la pista de Nueva York ya se vio que que no daría ninguna opción al italiano, Jannik Sinner. Su superioridad fue aplastante y en tan solo tres sets y mostrando un tenis perfecto acompañado de una fortaleza mental impresionante se llevó el US OPEN. Fue el mejor colofón a una jornada fantástica para el deporte español.