Cuando se exprime hasta el final

Luis de la Fuente y Carlo Ancelotti dirigen a España y Brasil respectivamente / SPORT

Una hora antes de que empiece el Barça-PSG, Carlo Ancelotti dará en Río de Janeiro la lista de Brasil para la fecha FIFA de octubre, en la que la Canarinha jugará dos amistosos en Seúl y Tokio ante las selecciones locales. No estarán ni Raphinha ni Marquinhos, que son baja hoy por lesión, a quienes Carletto exprimió innecesariamente en septiembre.

Los hizo cruzar el Atlántico para ser titulares contra Chile, en Maracaná, y jugar media hora en la altitud de Bolivia a 4.100 metros, para evitar que sumara su primera derrota como seleccionador. Dos pachangas en las que la Seleçao no se jugaba nada y en las que Ancelotti sí preservó a todos los internacionales del Real Madrid.

Hoy tampoco estará el Balón de Oro Dembélé, lesionado con Francia en el isquiotibial de la pierna derecha, quien viajará a Qatar para recuperarse, algo que ya hizo en su etapa en el Barça. Llevaba mucha tralla, con el Mundial de Clubes incluido.

Y Lamine Yamal, segundo en las votaciones de mejor del planeta, afronta un partido de cinco estrellas de dimensión planetaria sin haber podido ser titular con el Barça, después de que fuera alineado en la selección española a pesar de sus molestias en el pubis.

Eso originó el cabreo justificado de Hansi Flick, que dejó una de las frases que marcará su paso por Barcelona: “Esto no es cuidar a los jugadores”.

Luis de la Fuente es reincidente. En su cuenta se puede atribuir la artroscopia a la que se sometió recientemente Gavi en el menisco interno de la rodilla derecha, que lo dejará en el dique seco entre cuatro y cinco meses. Un nuevo percance en la misma región donde se produjo la ruptura completa del ligamento cruzado anterior, en la que también se vio afectado el menisco, en noviembre de 2023, jugando el España-Georgia, en Valladolid, que cerraba la fase de clasificación para la Euro 2024. El andaluz estuvo 348 días de baja.

Lo de no cuidar a futbolistas del Barça, de la Fuente lo lleva haciendo desde hace demasiados años. Fue él, como seleccionador olímpico, quien se llevó a Pedri a Tokio, en 2021, sometiendo al canario a una paliza estival descomunal tras haber disputado la Eurocopa de las multisedes bajo las órdenes de Luis Enrique. El ‘doblete’ de un chico que tenía 18 años (los mismos ahora que Lamine) se tradujo en lesiones recurrentes, de las que ya logró pasar página.

Los excesos, las irresponsabilidades y el egoísmo cortoplacista conllevan consecuencias que se arrastran en el tiempo. Hoy, en el Lluís Companys, el espectáculo de un partidazo entre los dos equipos que mejor juegan actualmente en el mundo se verá un puntito deslucido por las ausencias. Que nadie olvide que tras el genérico apelativo de “virus FIFA” se esconden nombres y apellidos de seleccionadores.