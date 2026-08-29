Cómo explicarle a un desconocido la postura del Atlético de Madrid en el 'caso Julián'

Hacía mucho tiempo que un culebrón no eclipsaba de tal forma el sorteo de la Champions, y todo lo que rodea al inicio del curso europeo. La UEFA tiene por costumbre arrancar la temporada reuniendo en Mónaco a casi todos los representantes del fútbol europeo, una especie de fiesta de inicio de temporada en la que se valoran las perspectivas del curso y se hace propósito de enmienda para la temporada que acaba de comenzar.

Eso, sobre el papel. En la práctica, se habla de muchas otras cosas: de Gianni Infantino y sus tejemanejes, por ejemplo. O del enfrentamiento entre UEFA y FIFA: primero sutil. Y especialmente entre la prensa española, el ‘caso Julián’. Antes, pero sobre todo después del sorteo, cuando Miguel Ángel Gil Marín volvió a la carga contra el Barça, acusando al club blaugrana de falta de ética y de falsedad por haber intentado fichar a Julián Álvarez. El revuelo que se formó en los pasillos del Forum Grimaldi de Mónaco, fue considerable: a los periodistas españoles no nos quedó otra que aparcar todo lo relacionado con el sorteo (rivales, viajes, fechas, etc) y centrarnos en las palabras de Gil Marín y en la posterior respuesta de Rafa Yuste, vicepresidente del Barça.

A nuestro lado, nuestros colegas extranjeros: entrevistaban a los representantes de sus equipos con normalidad absoluta. Para algunos era un día muy especial, como los enviados que cubrían la actualidad del Como italiano, debutante en la competición. Uno de esos periodistas se acercó a nuestra posición. A qué se debe tanto revuelo, preguntó. Le contamos lo sucedido, con algo de contexto previo, y su respuesta nos dejó a nosotros sin respuesta, valga la expresión. Pero, ¿de qué se queja en concreto el Atlético de Madrid?, nos preguntó.

Fue difícil darle una respuesta convincente. Porque explicar el nivel de hostilidad con el que el Atlético se está manejando en este caso resulta complicado de explicar. ¿Qué ha hecho el Barça para que el Atlético esté tan molesto? Intentar fichar a un jugador, ni más ni menos. Trasladar varias ofertas al club que tiene sus derechos, como en su día hizo el Atlético con el City. Como sucede cada día en los miles de fichajes que negocian en verano.

¿A qué responde la hostilidad del Atlético? ¿Una rivalidad mal entendida? ¿O acaso hay alguna ley no escrita que impida a los jugadores moverse entre los clubes que aspiran a ganar la Liga?¿Está prohibido entonces que el Atlético fiche a algún jugador del Barça? Si se trata de no negociar con rivales directos, ¿es que Barça y City no son rivales directos en Europa¿ (fichaje de Rodri). ¿O Inter y Real Madrid? (Dumfries). ¿O el propio Kang-in Lee, llegado al Atlético procedente del PSG? ¿Nos hemos perdido algo? ¿Desde cuándo está prohibido que los grandes clubes pesquen en otros grandes clubes?