Expectativas ilusionantes con el Barça de basket

Las declaraciones de Juan Núñez, Kevin Punter, Justin Anderson, Chimezie Metu y Youssoupha Fall / BLANCA SÁNCHEZ

Con algo menos de una semana de trabajo, es atrevido, osado y precipitado aventurarse a predecir como puede ser la temporada del Barça de basket. El grupo apenas está conociéndose a nivel de química, y también a una pizarra, de Joan Peñarroya, que debe dibujar los éxitos de una campaña en la que sí que se puede decir que vuelve la ilusión al Palau Blaugrana.

Es la sensación que me queda, tras el buen mercado de fichajes llevado a cabo por Juan Carlos Navarro y Mario Bruno Fernández, y que no era fácil de levantar, activando un plan B al ver como se desechaban las operaciones de Mario Hezonja y Dylan Osetkowski. Las llegadas de Juan Núñez, Kevin Punter, Justin Anderson, Chimezie Metu y Youssoupha Fall han logrado dar equilibrio a una plantilla completada con el joven Dame Sarr, que si cuenta con oportunidades, no defraudará.

En cuanto a las nuevas caras, los inputs que me llegan son positivos. Youssoupha Fall, que volverá a ser padre en unos meses, decidió aceptar la propuesta del Barça ante los cantos de sirena que le mandaban hacia China, con una oferta económica mucho más alta de lo que percibirá en el Palau. A Metu, en su primera aventura en el baloncesto europeo, se le está viendo a gran nivel, con una rápida adaptación, y demostrando que tiene buena mano. Yo lo tengo claro: es el fichaje más imprevisible de este Barça, y puede marcar diferencias.

Chimezie Metu, en la presentación de los nuevos fichajes del Barça / Javi Ferrándiz

Metu, Anderson y su faceta futbolera

'Mezie' y Justin Anderson no desaprovecharon la primera oportunidad que tuvieron, como jugadores del Barça, en asistir a Montjuic el sábado pasado para presenciar desde la grada el Barça - Athletic Club liguero. Ambos crecieron y vieron desde Estados Unidos la etapa más gloriosa del equipo de fútbol, y da la sensación de que no será la última visita de la campaña. De hecho, el alero de Valencia Basket no dudó en preguntarle a Andreas Christensen sobre un lance del juego ante el conjunto vasco.

Justin Anderson comenta con Christensen algún aspecto del juego durante al encuentro / DAZN TV

La entrega de Anderson

Anderson es pura energía, pura potencia. En su segundo curso en Europa, no hay ninguna duda de que va a elevar el nivel físico y el tono defensivo del equipo. Un Barça al que esperó hasta el último momento mientras el club azulgrana acababa de definirse por el alero. Un verano redondo, tras prometerse con Emely, su pareja. Me han hablado muy bien de sus primeros entrenamientos en el Palau, donde la entrega y el desempeño desde el primer momento ha sorprendido tanto al staff como al resto de compañeros. Un grupo en el que Kevin Punter contará con galones, y cuyo discurso en la presentación, ya dejó claro que viene a Barcelona (sin entrar en detalle al plantón del año pasado) a ganar títulos.

En cuanto a Juan Núñez, de sus palabras, queda claro que viene a disfrutar y a divertirse sobre el parquet del Palau Blaugrana. Repitió la palabra 'frescura', utilizada por Nico Laprovittola, para explicar lo que puede aportar al equipo. Ese carácter tan introvertido fuera de la pista contrasta con el descaro que muestra sobre ella. No hay que tener prisa con él, pero tanto el staff como el propio jugador deben seguir trabajando en su progresión. En sus manos pasa el presente y futuro de la selección.

Juan Núñez, junto a Joan Laporta haciéndole entrega de su carnet de socio / Javi Ferrándiz

En definitiva, tengo la sensación de que este Barça pinta bien. De que se ha construido una plantilla tremendamente equilibrada, con varios jugadores que pueden alternar posiciones, y que el equipo aspira a jugar muy bien en ambos lados de la pista. De que la experiencia de Peñarroya y la oportunidad que le ha llegado tras toda su trayectoria en los banquillos, no será en vano. De que los fichajes de la temporada pasada darán un paso al frente, y de que los veteranos seguirán aportando y siendo claves. Como siempre, mucha calma, construir el equipo e ir creciendo a lo largo de la primera mitad de la temporada para llegar lo mejor posible a la Copa. Pero este año hay materia, y el Barça no se puede permitir ni desaprovechar esta oportunidad, ni un segundo año en blanco. Al lío.