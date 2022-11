Las expectativas, el enemigo silencioso

Afrontar un torneo como un Mundial tiene muchos peligros Es una competición corta en el que tienes pocas posibilidades de error

No hay persona que no pueda llegar a ponerse en la piel de lo que supone la espera hasta el primer partido de un Mundial. Todos, sin excepción, hemos tenido algún evento o decisión que esperábamos con gran expectación. Si hablamos del mismo día, las horas no pasan. Si faltan unos días, la noche no llega nunca. Y si hablamos de semanas… pues parece que la Tierra ha dejado de girar. Y todos intuimos de una forma más o menos consciente que la mejor forma de pasar ese tiempo es estando ocupados. Porque cualquier momento de pausa es terreno fértil para nuestra mente juguetona.

Te ubicas ya en ese instante, lo vives como si fuera inmediato. Las diferentes opciones pasan por tu cabeza y dibujas diferentes escenarios. Tratas de que sean positivos, pero sabemos que la mente es traicionera. Y si no eres optimista por naturaleza, aparecen los miedos. Por eso oiréis con frecuencia eso que los entrenadores utilizamos en rueda de prensa de formar recurrente: “Me centro en el trabajo diario, en lo que puedo controlar.” “Solo me preocupa el siguiente entrenamiento, el siguiente partido, ayudar a los jugadores”. No es una coletilla. Es el discurso que te repites para huir de la ansiedad que provoca la espera hasta el siguiente partido. Necesitas estar ocupado en lo que te puede ayudar a conseguir el resultado.

Un partido de competición regular genera estrés. Uno en el que te juegas tu futuro, directamente es un sufrimiento indescriptible. Y no tengo elementos para describir lo que supone un partido de un Mundial que llevas cuatro años esperando. Por eso no es fácil ser profesional de alto nivel. Hay algo más que capacidades técnicas o conocimiento. Se necesita una estabilidad emocional que requiere trabajo y voluntad de mejora constante. Porque nadie es capaz de dominar la incertidumbre. Así que lo único que puedes hacer es centrarte en lo que debes hacer para conseguir tu objetivo.

Preparar un partido de selecciones tiene ciertas diferencias con un partido de clubes. La primera y principal es que no tienes la misma cantidad de información. En un club, sobre todo en la Liga española, la cantidad de información es abrumadora. Tienes que elegir qué información utilizar, cual es la que crees determinante para ayudar a tu equipo. En cambio, con la selección, la información es algo más limitada. Es más difícil encontrar patrones y comportamientos en los rivales. Sobre todo si la selección a la que te enfrentas ha ido cambiando a sus componentes en las diferentes convocatorias.

Además, es complicado establecer un baremo comparativo cuando hablamos de selecciones que no son de tu confederación. El nivel en cada confederación varía, los ritmos de juego son diferentes, los rivales de niveles muy diversos. Todo eso hace que la dificultad aumente. Y después está el contexto. No has visto a esas selecciones en un gran torneo. Al menos, no como se presentan al que estás jugando. En los primeros partidos, los de la liguilla, intuyes pero no puedes asegurar. En el caso de Costa Rica, el premio es haber llegado al Mundial. No deberían tener expectativas sobre avanzar en la fase de grupos. Ilusión sí, porque no eres deportista de alto nivel si no crees que siempre tienes una opción de ganar. Y eso precisamente los hace muy peligrosos.

Las expectativas, el enemigo silencioso

Afrontar un torneo como un Mundial tiene muchos peligros. Es un torneo corto en el que tienes pocas posibilidades de error. Algo más en la fase de grupos, pero casi nada durante las eliminatorias. Por eso los rivales considerados menores se vuelven tan peligrosos. Ellos no tienen nada que perder, se espera que caigan pronto. Y por eso, sus integrantes, solo tienen posibilidades de mejorar. Tanto a nivel colectivo, como a nivel individual. Y eso te quita mucha presión. Y cuando no tienes presión y tu activación es la correcta, puedes rendir por encima de tus posibilidades. En cambio, los favoritos, los que saben que hay un mínimo que no pueden permitirse, tiene una presión añadida. Saben que los errores se pagan caros, y que ellos no se los pueden permitir. Y esa negación, ese centrarse en el resultado, genera una presión y por tanto una activación que puede ser contraproducente. Por eso Costa Rica ante España en el mundial es un rival que puede ser peligroso.

España, 70 - Costa Rica, 30

Aunque sería un buen resultado final, y además algo histórico e irrepetible, no me refiero al marcador, me refiero al porcentaje de posesión esperado para el primer encuentro de la Selección Española. Pero sabemos que la posesión en si misma no sirve de mucho. La posesión, en contra de lo que se puede pensar, es un medio y no un fin. Este es el escenario de partido que nos vamos a encontrar en el debut mundialista de España.

Costa Rica ha llegado al Mundial jugando a eso. Es un equipo de los llamados defensivos que acumula muchos hombres cerca de la portería. Algo que puede ser frustrante por la reducción de espacios. Pero ¿no es eso lo que pretenden los equipos que quieren tener un fútbol de control y posesión? Jugar de una manera concreta provoca respuestas por parte del otro equipo que normalmente son las que menos benefician al equipo que ataca. Y es que la dificultad para atacar a un equipo que se encierra en su área es enorme. El fútbol, como juego en el que se lucha por conquistar espacios, se vuelve casi imposible cuando se reducen a la más mínima expresión. Es como estar en un laberinto con paredes móviles. Cuando avanzas por los pasillos y encuentras la salida, las paredes se desplazan y esa solución ya no existe. Además, las paredes se mueven rápido y en todas direcciones.

Eso es lo que se va a encontrar la Roja en el primer partido. Un equipo que va a tener siempre a nueve jugadores por detrás del balón con cuatro defensas y cinco centrocampistas o la alternativa que menos nos beneficia de cinco defensas y cuatro centrocampistas. Su seleccionador, Luis Fernando Suárez, ha variado poco en su idea de juego. Es lo que lo ha traído hasta Qatar y lo que espera que le dé posibilidades de tener buenos resultados. Pero esa acumulación no quiere decir que se defienda mejor. De hecho les han generado muchas opciones en los partidos en los que se ha enfrentado a las selecciones clasificadas por delante de ellos en la CONCACAF.

Canadá, EE.UU. o México les dominaron y generaron peligro. Son un equipo de acumulación defensiva, pero no de agresividad defensiva. Aun así, la concentración de rivales es una forma eficaz de defensa en muchos casos. Y después está el factor Keylor Navas, el último escollo antes del gol. Ahí, el talento individual de los seleccionados españoles debería marcar la diferencia. Pero existe un peligro claro. Y es que la acumulación de jugadores en defensa invita en muchos momentos a colocar a muchos jugadores por delante del balón dejando una estructura que puede ser débil en caso de pérdidas ante la primera línea de presión rival. Por eso, y ellos lo saben, las contras serán claves. La presión que se pueda ejercer tras la pérdida en campo rival debe ser clínica.

El balón parado, su principal arma

Ese ha sido su principal arma para llegar a Qatar, y es un arma que iguala a selecciones grandes con selecciones pequeñas. En el balón parado no se nota tanto la superioridad táctica o de talento en el juego. Es un momento que se prepara mucho para una primera acción, en el que es difícil valorar una segunda acción, y prácticamente imposible una tercera. Si consideramos que eso pasa cerca de nuestra portería, hace que resulte determinante tener una buena base para ser fuertes ahí. Costa Rica tiene buenos lanzadores, tiene buenos rematadores y es consciente de que ese es un punto fuerte. Su determinación en estas acciones les ha llevado a Qatar. Es cierto que el gol contra Nueva Zelanda vino en una contra. Pero los goles en los últimos partidos de clasificación fueron casi todos en acciones de estrategia.

Sus individualidades

Hay varios elementos que me parecen determinantes en esta selección. El primero y conocido por todos en España es Keylor Navas. Un portero que es capaz de tapiar la portería y hacerte prácticamente imposible perforarla. Si tiene el día puede amargar a cualquier rival. Otro es su delantero Joel Campell, también por todos conocidos por su paso por España en Betis y Villarreal. Es un jugador capaz de romper defensas el solo. Algo irregular y que puede salir del partido casi sin tocar el balón, pero que con uno que toque tener suficiente para enviarlo a la red rival. Vargas, Waston, Chacón y Borges en el balón parado. Jugadores de envergadura que pueden coincidir en el campo y que serían una amenaza de por si solos, aun más si se juntan. Y finalmente Bennette, un joven de dieciocho años que ya ha dado el salto a Europa y que tiene descaro y uno contra uno.

No hay primer partido fácil en un Mundial

Así ha sido históricamente para España y volverá a serlo. No por el hecho de ser España, sino por el significado que tiene para cualquier selección afrontar el inicio de un torneo que lleva mucho tiempo esperando. Un partido que es jugado por un equipo que representa a un país. Y cuando hablamos de representación intervienen más cosas que el propio juego. No es solo un resultado, es la plasmación de una forma de ser, de una sociedad. Es el altavoz que explica al mundo cómo somos o cómo queremos ser. Por eso los componentes de la selección son algo muy superior a lo que puedan representar a nivel individual. No son ellos, son las ilusiones, los deseos y las emociones de millones de seguidores que quieren sentirse orgullosos de la selección que los representa.