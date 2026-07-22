Los éxitos de la selección española no se entienden sin el Barça

La selección española, muy bien dirigida por Luis De la Fuente, ganó el pasado domingo con absoluta justicia el Mundial. Fue muy superior a una decepcionante Argentina que solo se dedicó a defender y dar patadas. Ferran Torres fue el gran protagonista marcando el gol de una victoria que hará que la camiseta de la selección española lleve ya dos estrellas bordadas en el pecho.

La primera, la conquistó España en el 2010. También en una final que se resolvió en la prórroga y que también tuvo como goleador a un jugador del Barça. Entonces, el héroe fue Andrés Iniesta. En aquella ocasión, había mayoría azulgrana en la selección española. Ocho eran los futbolistas del Barça en aquella convocatoria: Valdés, Puyol, Piqué, Sergio Busquets, Iniesta, Xavi, Pedro y Villa. También ocho azulgranas han estado en Estados Unidos.

Es una de las muchas coincidencias que se han encontrado entre un título y otro, aunque que en los dos títulos mundiales ganados por la selección española haya habido mayoría azulgrana no es ni una coincidencia ni una casualidad. Es la explicación del éxito.

Fue Vicente Del Bosque, curiosamente un entrenador siempre ligado al Real Madrid, quien decidió seguir la senda iniciada unos años antes por el gran Luis Aragonés y aparcar la furia que había llevado a un fracaso tras otro a la selección española para apostar por un estilo de juego muy diferente, teniendo como obligación el buen trato del balón y buscar siempre la portería contraria sin especular.

Y para poner en práctica esta filosofía de juego lo mejor es apostar por los futbolistas que tienen la buena costumbre de hacerlo en su equipo domingo tras domingo, los del Barça. De hecho, muchos de ellos lo llevaban y lo llevan haciendo desde pequeñitos, pues en el fútbol formativo azulgrana es un mandamiento tratar bien el balón.

Escoció esta apuesta y su éxito en Madrid, menospreciando lo que muchos llamaban tiki-taka, pero acabaron en el 2010 rindiéndose a la evidencia como han acabado haciéndolo en este 2026. Y eso que tardaron en digerir que De la Fuente no convocase ni a un futbolista del club blanco para la cita de Estados Unidos, México y Canadá. El primero, el presidente del club blanco, Florentino Pérez, que pagó una barbaridad -55 millones de euros fijos más cinco en variables- por Marc Cucurella con la concentración ya iniciada solo para poder decir que el Real Madrid tenía un jugador en la selección española. Eso sí, un jugador catalán que se formó en La Masia. Los éxitos de la selección española no se entienden sin el Barça.