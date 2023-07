Examen antes del clásico

El Arsenal espera con ganas Barça y Arsenal se verán las caras esta madrugada con dos realidades muy distintas. Para el Barça tendría que haber sido el segundo encuentro de pretemporada y con el equipo empezando a rodar, pero un virus ha cambiado la realidad del equipo blaugrana. Ahora el primer test de pretemporada será contra un Arsenal mucho más rodado y que en poco más de una semana ya tiene la Community Shield contra el City de Pep Guardiola.

Que se dispute el partido con todos los jugadores disponibles ya es una buena noticia, pero el equipo tendrá que demostrar que las secuelas del virus se quedan solo en un perjuicio económico, y que están listos también para afrontar el clásico del sábado.

Ganarle al Madrid en verano no te da ningún título y casi no queda en los registros, pero este nuevo clásico de las pretemporadas es mucho más que un termómetro. El Barça debe cumplir ante el Arsenal y coger inercia positiva, aunque solo sea con un solo encuentro.

un puñetazo, dos perdones El Comité de Competición no ha aplicado sanción alguna a Fede Valverde por propinar un puñetazo a Álex Baena el pasado 8 de abril en el Santiago Bernabéu al término del partido entre Real Madrid y Villarreal. El argumento viene apoyado en la decisión de la justicia ordinaria de no encontrar delito. Vaya triple golpe a Baena, el que se llevó en la cara, el que le dio la justicia ordinaria y ahora el Comité de Competición. Al final parecerá que el culpable de todo sea el jugador del Villarreal por poner un pómulo en un lugar no adecuado, o por no vestir de blanco, que es una opción que gana enteros. Es uno de esos casos en el que el “sigan, sigan”, no ayuda a que el fútbol sea un mundo mejor.