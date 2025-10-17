Evitemos el 'shit November' dos

Flick, durante la rueda de prensa / Valentí Enrich / SPO

Mientras el primer equipo del Barça masculino nos dejó con algunas dudas antes del parón de selecciones ‒lamentable balance de lesionados, cosa que empieza a ser habitual cada vez que mandamos a alguien a la selección–, el equipo femenino de Pere Romeu se pasea por Europa con una autoridad abrumadora demostrando que ahora mismo tenemos el mejor equipo del mundo. A este paso volveremos a verlas en la final de la Champions, final que esta vez esperamos que no se pierda como se perdió contra el Arsenal.

Estas próximas semanas serán decisivas para el equipo masculino; se trata de demostrar a partir de este domingo que el físico y las ganas siguen intactas para llegar al clásico con todas las garantías de ganarlo, lo que sería un gran paso para restarle la ventaja al Real Madrid, y para en la Champions avanzar a la siguiente fase sin más titubeos. El Barça viene de dos derrotas, y de lo que es peor, de dar una imagen de un equipo algo deslavazado, y esa dispersión la paga la línea defensiva.

Recordemos lo que dijo Cubarsí después del partido contra el Sevilla: la defensa quedaba demasiado expuesta. Se entreveía que apuntaba a la delantera. Bastante riesgo se corre con la defensa tan adelantada, para que las líneas media y alta fallen en la presión. Sin esa presión que se exige a los de arriba, y que ejercían el año pasado, es muy difícil resolver los partidos por muy buenos que sean los jugadores. Hubo unas declaraciones de Flick antes del partido contra el Sevilla que iban en dirección a Lamine Yamal, al cual ensalzaba por su calidad de juego y su capacidad resolutoria, pero que en defensa debía ayudar más. Y, ojo, no se entienda que apunto a Lamine como la causa de los desajustes del equipo; lo pongo como uno de tantos ejemplos que hacen del Barça un poco más vulnerable que el de la temporada pasada. Lamine es mucho Lamine, pero le queda mucho también por aprender.

Dicho esto, sigo creyendo que tenemos un equipazo capaz de resolver esas dudas que a lo largo de una temporada le surgen a cualquier equipo y seguro que Flick hará lo posible para no volver a pasar por segundo año consecutivo por un 'shit November' como el de la temporada pasada.