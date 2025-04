Raphinha y Lamine estuvieron lejos de su nivel de juego habitual frente al Dortmund / Valentí Enrich / SPO

Con las uñas mordidas y un mal café considerable, asisto a la primera derrota de mi admirado Tek al que hubiera querido dedicarle gran parte de este artículo. ‘Nunca vapearás solo’, quería titular. Pero el Borussia Dortmund y su compañero Koundé han imposibilitado que fuera así. Capítulo aparte merece Gerard Martín, que cuajó una actuación sobresaliente en medio de tanta mediocridad.

Europa es otra película y ayer les quedó muy claro a los azulgrana. No fue tan solo el muro amarillo el que frenó la excelente trayectoria del Barça. Vi muchas imprecisiones, dudas, carencias futbolísticas y, sobre todo, temores. Sufrió el equipo la presión del rival y el barcelonismo, hasta el último minuto. La cara de Lamine Yamal en el banquillo al ser sustituido representaba lo que pudo ser y no fue. El chaval de Rocafonda no tuvo su noche, como tampoco la casi totalidad de sus compañeros. Dio la sensación que estaban asustados hasta que llegó Pedri. Antes, cincuenta minutos y ni un disparo a puerta. Lección. Mal cuerpo y a aprender.

A Hansi Flick se le llevaron los demonios durante setenta minutos. Veía a los suyos y no los reconocía -¿y el hambre?- pero los deberes estaban hechos y la primera derrota de este año, paradojas de la vida, colocó al Barça en las semifinales de la Champions League. En veinticuatro horas le darán la vuelta a la tortilla, se enfocarán en la Liga y, seguro, aprenderán de lo vivido.

Les confieso que he empezado a escribir este artículo a dos calles del Santiago Bernabeu. Sí. Lo que leen. Vivir a caballo entre Madrid y Barcelona, de forma física y emocional, me sitúa en una posición tanto de privilegio como de sufrimiento. Y es que respirar ese relato increíble -en el más amplio sentido de la palabra- del madridismo a la par que el más que creíble del barcelonismo por una distancia de seiscientos kilómetros y veinticuatro horas, es maravilloso.

Denominan ‘manicomio’ a lo que se inyectan en su blanca sangre y trasladan al estadio para apuntalar y creer hoy en la remontada es para nota. Locos. Quieren pasar a la historia enfundados en una camisa de fuerza porque la gloria es superar el límite. Agarrados a la autogestión, al ‘rampell’, a la ‘rauxa’, a la épica, a los ángeles vestidos de Juanito y lo que destilan las catacumbas del Bernabeu, los socios y aficionados del Real Madrid juntan las palmas de las manos, miran al cielo y se convencen que el Arsenal va a hacerse pequeñito ante tamaño cóctel.

De fútbol, mejor no hablar. Y de la tensión que lleva a los Mbappé, Bellingham y Vinicius a sumar tarjetas rojas, menos. Eso sí, ahí están los estamentos salvando a la estrella francesa y ¿castigándolo? con un partido tras la salvaje entrada a Antonio Blanco. Prefieren darle voz a los espíritus que a la lógica y al trabajo. Una pancarta cutre, sostenida entre matojos frente a Valdebebas, convierten a la ciudad deportiva en lugar de culto. Les reconozco, y siempre lo he dicho, esta fantástica capacidad de negar lo evidente, desviar el foco y reescribir la historia. Y, a la par, me sonroja.

Les digo una cosa: los que tocan de pies en el suelo, hacen los deberes, reconocen los errores y respetan esta competición desde el ‘seny’ tienen recorrido medio camino a Múnich.