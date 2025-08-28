Este Eurobasket puede resultar muy duro para España

Aldama, en una acción del encuentro ante Georgia / FIBA

Todos estábamos avisados de que esta España no iba a ser el equipo arrollador que se llevó cuatro Eurobaskets con jugadores de otra galaxia como los hermanos Gasol, Rudy, Lull….aunque nadie esperaba que a las primeras de cambio un equipo como Georgia le propinase una derrota por 14 puntos a la renovada selección de Scariolo.

Un mal inicio que podría tratarse de un tropiezo pasajero aunque los problemas vividos en este primer encuentro, como falta de liderazgo en los momentos importantes, muy poco acierto en el triple y en los tiros libres y falta de concentración defensiva en momentos clave, no invitan al optimismo en este torneo de selecciones.

Una derrota dolorosa y que situa a España entre la espada y la pared porque todo el mundo contaba con una victoria ante la Georgia de Shengelia- que precisamente tuvo un buen partido después de sus problemas de arritmia-, y ahora deberá ganar si o si, a dos equipos que también son claramente inferiores, como Bosnia y Chipre.

Será necesario sumar ante estos dos rivales porque los dos últimos que nos tocarán en el Grupo C, Grecia e Italia, parecen ahora mismo, a mucha distancia de España, por lo que sería importante llegar con dos victorias y esperar a lo que suceda ante esos dos grandes rivales.

Desde luego, no ha sido un buen inicio de campeonato, y nada está ahora mismo perdido, pero no pueden sufrir ni un despiste más en los próximos encuentros si quieren estar en los octavos de final, que ahora mismo, se presenta como el gran objetivo de mínimos.

Y visto lo visto en este primer duelo ante Georgia, será todo un camino lleno de espinas para llegar a estar entre los 16 mejores.