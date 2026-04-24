Las estupideces de las que habla Flick

Hansi Flick renovará porque es feliz y se siente a gusto trabajando con Laporta y Deco. En sus sus dos primeras temporadas ha reconstruido un equipo aceptando que las circunstancias económicas del club le impedían hacer grandes fichajes, de manera que ha maniobrado con la cantera y la calidad de una buena plantilla aunque con menos fondo de armario que otros rivales y ciertos desajustes que los grandes europeos gestionan a golpe de talonario.

El mérito es enorme, pero para aspirar al máximo, para competir con los millones del PSG, City, Bayern, Madrid, Atlético, también el Atlético... hay que tener acceso a fichajes grandes, aunque sean pocos y selectivos. No tirar el dinero, que hay poco, pero sí utilizarlo con sentido. No hacer estupideces, como advirtió el técnico en su última rueda de prensa.

Estupideces serían fichar a jugadores que no subieran el nivel. Muriqi y Sorloth, por ejemplo, son buenos futbolistas, pero para relevar a Lewandowski hace falta mucho más. Muriqi está haciendo una gran campaña en el Mallorca, pero ¿de verdad le ven como el 9 de referencia de un aspirante a la Champions? Como suplente, vale, pero no es mejor que Ferran ni hay dinero para quemarlo en el banquillo.

Por su parte, Sorloth está muy bien, pero no deja de ser suplente del que de verdad interesa, Julián Alvarez. ¿Hay que conformarse con segundas o terceras opciones? Es hora de traspasar bien y fichar mejor. No perder calidad en la ventas y ganarla en las adquisiciones que den sello de campeón al equipo. No hacen falta muchas, dos, seguro, puede que un par más. Pero sin estupideces.