Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parte médico LamineLamine YamalLewandowskiRayo Vallecano - EspanyolClasificación LaLiga sin VARCTA fuera de juego FerranMartín CasillasLesión CanceloAficionado BarçaEder SarabiaPalabras LamineMotoGP HorariosPadre LamineCaso NegreiraJorge MendesRashfordSant Jordi BarcelonaXavi PascualFelipe IsidroManolo LamaHorario Jódar - De MiñaurMutua Madrid OpenReal Madrid - Real BetisDraft NFLJorge ReyPerros y gatosTeletrabajoPS StorePokémon TCG
instagramlinkedin

Opinión

Joan Mª Batlle

Joan Mª Batlle

Colaborador de SPORT

Las estupideces de las que habla Flick

Es hora de utilizar el dinero con sentido y acceder a grandes fichajes, aunque sean pocos y selectivos

Flick y la dirección deportiva tienen deberes en el mercado de verano

Flick y la dirección deportiva tienen deberes en el mercado de verano / Gorka Urresola Elvira / SPO

Hansi Flick renovará porque es feliz y se siente a gusto trabajando con Laporta y Deco. En sus sus dos primeras temporadas ha reconstruido un equipo aceptando que las circunstancias económicas del club le impedían hacer grandes fichajes, de manera que ha maniobrado con la cantera y la calidad de una buena plantilla aunque con menos fondo de armario que otros rivales y ciertos desajustes que los grandes europeos gestionan a golpe de talonario.

El mérito es enorme, pero para aspirar al máximo, para competir con los millones del PSG, City, Bayern, Madrid, Atlético, también el Atlético... hay que tener acceso a fichajes grandes, aunque sean pocos y selectivos. No tirar el dinero, que hay poco, pero sí utilizarlo con sentido. No hacer estupideces, como advirtió el técnico en su última rueda de prensa. 

Estupideces serían fichar a jugadores que no subieran el nivel. Muriqi y Sorloth, por ejemplo, son buenos futbolistas, pero para relevar a Lewandowski hace falta mucho más. Muriqi está haciendo una gran campaña en el Mallorca, pero ¿de verdad le ven como el 9 de referencia de un aspirante a la Champions? Como suplente, vale, pero no es mejor que Ferran ni hay dinero para quemarlo en el banquillo.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Sorloth está muy bien, pero no deja de ser suplente del que de verdad interesa, Julián Alvarez. ¿Hay que conformarse con segundas o terceras opciones? Es hora de traspasar bien y fichar mejor. No perder calidad en la ventas y ganarla en las adquisiciones que den sello de campeón al equipo. No hacen falta muchas, dos, seguro, puede que un par más. Pero sin estupideces. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL