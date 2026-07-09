Las estrellas y los estrellados del Mundial

Primera jornada de descanso de este frenético Mundial, sin fútbol después de casi un mes ininterrumpido rodando el balón por los campos de los tres países organizadores. Ya solo quedan ocho selecciones. Seguro que, tras todo lo que hemos vivido, ya tenéis vuestros jugadores favoritos, vuestras decepciones y las confirmaciones de estos más de dos tercios del torneo ya disputados.

Está siendo un Mundial emocionante, sorprendente e imprevisible. Ya han caído mitos como Alemania o Brasil. Han sufrido más de la cuenta Argentina e Inglaterra. Se despidieron Cristiano Ronaldo, Salah y Modric.

Hasta el momento, y con permiso de Trump e Infantino, que están teniendo demasiado protagonismo, está siendo el Mundial de Leo Messi. El que puede ser el último Mundial de una carrera gloriosa. Ha marcado en los nueve últimos partidos mundialistas y suma ya ocho goles en este torneo, pese a que dos han sido de penalti. Ha pulverizado todos los registros y sigue agrandando su propia leyenda. La remontada agónica y polémica ante Egipto le da aún más épica al camino de Argentina, acompañado por las lágrimas del genio rosarino.

También está siendo el Mundial de Haaland y de la Noruega vikinga. Descabezaron a la Brasil de Ancelotti y ahora amenazan a la Inglaterra de Harry Kane. En su primer Mundial, el gigantón noruego está cumpliendo todas las expectativas. También el goleador inglés está sosteniendo a una Inglaterra dubitativa e irregular. En el cuarteto de grandes goleadores aparece también Mbappé, autor de goles y asistencias, que ha llegado en un gran momento de forma y se beneficia del enorme potencial ofensivo de Francia.

Lamine Yamal sigue creciendo y está teniendo un papel muy importante en España, aunque todavía no se ha acercado al nivel de excelencia que alcanzó durante algunos tramos de la temporada. Pero va claramente de menos a más.

La otra gran estrella, Cristiano Ronaldo, sacó su orgullo, pero el físico no le respondió. Intentó desafiar a la naturaleza con 41 años, pero no pudo, y la selección española hizo el resto. Con él también cayó un decepcionante Vitinha.

En el lado de las decepciones, Brasil al completo. Vinicius fue de más a menos y, pese a un inicio prometedor, no fue capaz de tirar del carro cuando más lo necesitaba su selección. Raphinha continuó lastrado por las lesiones que han marcado toda su temporada y Neymar se despidió de la Canarinha de la forma más triste.

Alemania ya casi ni decepciona. Sus malos Mundiales empiezan a dejar de ser noticia. Musiala y Neuer, en su último canto del cisne, estuvieron muy por debajo del nivel esperado. Alemania ya no mete miedo, ni siquiera impone.

De Jong y Países Bajos firmaron un Mundial intrascendente y muy por debajo de las expectativas que situaban a la Oranje como uno de los grandes animadores del torneo. El calendario también les acabó condenando.

Se confirman Olise, Rodrigo, Dani Olmo, Anthony Gordon y Jude Bellingham como valores seguros.

Y, junto a ellos, aparecen nuevos nombres llamados a marcar el futuro del fútbol. Destaca Gilberto Mora, el menudo y talentoso mexicano, junto al goleador Quiñones. También el marroquí Ismael Saibari, con gran acierto de cara a portería y recientemente fichado por el Bayern. El suizo Manzambi es otra de las revelaciones y se ha ganado la titularidad en una Suiza que desafiará a Messi en los cuartos de final. El lateral colombiano Daniel Muñoz ha sido una de las sorpresas más agradables del campeonato, un gran apoyo para Luis Díaz, aunque ya no podrá seguir luciéndose. También ha brillado el interior noruego Patrick Berg, del Bodø/Glimt, otro de los grandes descubrimientos del torneo. Y, por último, el japonés Nakamura, que dejó destellos de enorme calidad hasta la eliminación de la selección nipona.

Algunos de los grandes destacados y estrellados de este Mundial.