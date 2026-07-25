La estrella que da más valor al Barça

Este domingo se cumplirá una semana de la consecución del Mundial por parte de La Roja y éste sigue formando parte del presente del aficionado local. Los actos se multiplican. Hemos visto a Gavi y a Fabián llevándose a casa su peso en tomates, a Pedro Porro colgándole la medalla a su abuelo y a Lamine Yamal, Llorente y Ferran Torres dándolo todo en los locales de moda de Ibiza. En Lío les homenajearon desde el escenario y a pie de mesa y en Jondal les jalearon los comensales que pagaron gustosos la cuenta del restaurante sabiendo que tenían cerca a dos campeones. Reconocimiento más modesto pero igualmente emocionante recibió Merino junto a su padre pero fueron Oyarzábal y Eric García los que se acercaron a ‘su’ casa, el club que les paga la nómina, a saludar a los compañeros que ya están trabajando.

Flick abrazó al blaugrana con cariño, a sabiendas de lo importante y motivante que es ganar un título universal. Excepción hecha de Frenkie de Jong, cuya lesión le mantendrá apartado de los terrenos de juego un par de meses (con suerte), el resto de sus jugadores ha terminado el Mundial en perfecto estado de revista. Agotados, sí, pero sin lamentar males mayores que podrían afectar a una plantilla que ya cerró la anterior campaña muy justa de fuerzas. A medio gas hemos visto a Pedri, que a más de uno y de dos nos tenía en un ‘ay’ cada vez que saltaba al campo. No hemos asistido a su mejor versión, al igual que ha sucedido con Lamine Yamal, precisamente por lo limitados de fuerzas y ‘tocados’ que llegaron a la selección. Alcanzar la final y vencer tiene un precio que, a los entrenadores de club, en el fondo les cuesta pagar. Pero, en el caso del ‘mister’ barcelonista, sabe que a nivel emocional suma tanto que ello se proyectará en su rendimiento. Por no hablar de la revalorización de la plantilla a ojos del mundo.

Pero el Mundial ya es pasado. Aunque no lo parezca. Siguen los fastos y las fiestas, las camisetas por las calles y los recuerdos rememorados en las tertulias de café. La segunda estrella brilla y, aunque ya se habla del delirante formato que propone Infantino para la próxima edición, el futuro más inmediato pasa por la nueva temporada 26/27 a la que ya se han sumado dos fichajes a la plantilla del Barça. Gordon dejó muy buenas sensaciones con Inglaterra y el convencimiento que va a sumar desborde ofensivo, velocidad y lucha sin cuartel en la banda, hambre, asistencias y capacidad goleadora. No negocia esfuerzos y llega a la ciudad condal con ganas de consolidarse. Por su parte, Adeyemi también aterriza para aportar velocidad y desequilibrio y en su presentación aseguró que si había fichado por el FC Barcelona era por Hansi Flick. Un nuevo ejemplo, ya no solo del deseo que genera pertenecer a la entidad catalana, sino del ascendente que tiene el germano en el universo futbolístico. A día de hoy, el jugador que llega a este equipo sabe a qué proyecto se suma y con pruebas de lo que es capaz de conseguir. A los títulos nacionales se suma el éxito de los ocho internacionales con los que va a convivir a diario. A ver quién da más.