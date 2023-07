La estrategia para traer a Joao Félix

Estamos ante una operación que puede acabar interesando a todas las partes. Una operación de mínimos, cierto, ya que la carrera de Joao Félix está estancada y no despierta pasiones millonarias en el mercado europeo. Pero es una operación de conveniencia y ya se ha puesto en marcha.

Veamos: no es descabellado pensar que el Barça se presenta como la última tabla de salvación del portugués. Y en última instancia, aunque ahora no lo parezca, también para el Atlético. En todo esto, la gran evidencia es que el estilo de Joao no pega ni con cola con las ideas de Simeone. Si sigue en el Metropolitano, es seguro que el jugador perderá el tiempo y el Atlético, mucho dinero. Por otro lado, muchos piensan, pensamos, que, por condiciones, el estilo de juego que mejor encaja para el portugués es el del Barça.

OPERACIÓN EN MARCHA

Laporta y Mendes llevan tiempo diseñando la operación. El presidente azulgrana se marcaría un tanto importante y el agente conseguiría sacar a Joao del infierno que vive con Simeone y situarlo en el único equipo grande en el que podría encajar. Tienen clara la estrategia para vestir a Joao Felix de azulgrana en unas condiciones muy favorables para el Barça. E

l punto de partida ha sido la manifestación del jugador. Clara, contundente, sin medias tintas. "Mi sueño es jugar en el Barça. Siempre ha sido mi primera opción". La indignación en el Atlético ha sido inmediata. Objetivo cumplido.

A partir de ahora, ya no será solo Simeone en el que no le quiera, será toda la afición rojiblanca. Con este caldo de cultivo, y contando con que Joao se niegue a ir a otro club, llegará un punto en el que la operación interese a todas las partes. Sería cesión y el Barça tendría todas las de ganar. Cesión con opción de compra no obligatoria, por ejemplo.

Si sale bien, se ejecuta. Si no, de vuelta a Madrid. Se puede intentar un intercambio con jugadores, lo que también beneficiaría al Barça, que colocando a Kessie, Torres y Dest, pongamos por caso, ya podría pagar el salario del portugués, que dicho de paso, si tanto sueña con el Barça debería bajarse el sueldo. Este es el guion de la película. Veremos si hay final feliz...

La clave

El jugador no encaja con Simeone y el estilo del Barça es el que mejor se adapta a sus condiciones.