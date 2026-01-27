No estará Pedri, pero estarán Olmo y Fermín

La fuerza de este Barça radica en la profundidad de su plantilla. Muy probablemente, estamos ante uno de los mejores planteles del club en los últimos diez años, desde la época dorada de Messi, Puyol, Piqué, Busquets, Xavi, Iniesta... el mejor jugador del mundo y los mejores del mundo en sus puestos, todos ellos arropados por profesionales de la talla de Alves, Abidal, Eto'o, Pedro, Villa, Rakitic, Suárez, Neymar... un festival que, obviamente, convirtió al Barça en el mejor equipo de la historia.

Pero todo se acaba y todo hay que recomponerlo. Y pese a todas las dificultades, el Barça ha sabido hacerlo. Salvando todas las distancias, pues aquello es casi imposible de repetir, el Barcelona ha creado un nuevo plantel muy competitivo. No hay tanta figura, aunque Lamine, Pedri y Raphinha están entre los cinco mejores del mundo, pero cuenta con mucha calidad y versatilidad.

La cantera no para de ofrecer talento a raudales, la mayoría de los últimos fichajes ha funcionado y el nuevo entrenador ha mejorado a todos y cada uno de los jugadores. Se puede afirmar que cada puesto está doblado con absolutas garantías y la prueba la tenemos en que en los últimos partidos Olmo y Fermín han sido determinantes, que Lewandowski ya no es insustituible porque Ferran está a su nivel y que Eric García se ha hecho fuerte en defensa e incluso como mediocentro superando todas las adversidades que ha habido en estos puestos. No hay mejor sensación que, aún lamentando la lesión de Pedri, está vez no se perciba como un drama porque si no está él, están Olmo y Fermín.

