¿Cuándo estará Cancelo para ser titular?

No es el mercado de invierno una buena ventana para fichar. El Barça ha encontrado a veces jugadores interesantes. Edgar Davids es el nombre que le viene a la cabeza a todo el mundo, pero también llegaron en invierno otros con buen rendimiento como Ferran Torres o Aubameyang. No gusta este mercado especialmente a los directores deportivos, que acuden a él solo cuando es necesario. Es el caso de Deco, que tuvo que hacer servir esta ventana tras la lesión de Andreas Christensen.

Como explicó esta misma semana el brasileño en una entrevista exclusiva con SPORT, no había en el mercado ningún central que mejorase la plantilla y no iban a gastar Fair Play con esas condiciones, pues lo utilizado ahora se tiene que devolver en un futuro. Sí encontró el director directivo azulgrana un futbolista que, por su polivalencia, conocimiento del club y ganas de volver a jugar en el Barça, mejoraba al grupo de Hansi Flick. No es otro que el portugués Joao Cancelo, que puede actuar como lateral en cualquiera de las dos bandas. Importante teniendo en cuenta que por la derecha solo está Koundé y por la izquierda, Balde, pues Gerard Martín está siendo más utilizado como central zurdo.

La cuestión es el estado de forma en el que ha llegado el internacional portugués tras haber jugado muy poco con el Al Hilal desde el inicio de la presente temporada. Y es que no estar todavía al 100% es la única razón que puede explicar que el portugués no haya tenido más protagonismo en el Barça en las últimas semanas. No tanto porque Cancelo sea el mejor lateral del mundo. Más bien porque ni Koundé ni Balde están mostrando su mejor versión. El Barça realizó una primera parte muy deficiente en el Metropolitano en la que encajó cuatro goles, complicándose mucho la vida de cara a disputar la final de Copa. Pocos futbolistas se salvaron de los alineados por Flick, pero la actuación de ambos laterales dejó mucho que desear durante casi todo el encuentro. Balde lo pasó muy mal con las internadas tanto de Giuliano Simeone como de Marcos Llorente, mientras Koundé también tuvo muchos problemas para contener a Lookman. El defensa francés, que la pasada temporada tuvo un rendimiento excelente, está lejos de su mejor versión y ya tuvo muchos problemas de concentración el pasado fin de semana en el partido que el Barça jugó ante el Mallorca. Más de un susto tuvo con Jan Virgili.

La preocupación en el cuerpo técnico, de hecho, es importante con el rendimiento de ambos laterales. Preocupación para el futuro y también para el presente. De momento, Cancelo puede ser una solución para los próximos partidos.