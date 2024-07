El espíritu olímpico al que se ha encomendado Laporta

Alexia Putellas anotó el gol de la victoria ante Nigeria / AP

Les confieso que vivo una doble vida. A saber, la que tiene como protagonistas al Barça en particular y al negocio del fútbol en general y la que me regala los Juegos Olímpicos. Este es un amor de verano que vuelve cada cuatro años y me pone las pilas y la piel de gallina a partes iguales. Mientras Hansi Flick cruza el Atlántico con los efectivos que la Eurocopa, las olimpiadas y las lesiones le permiten, en París una jugadora del FC Barcelona pone en pie a cualquiera que sepa de fútbol gracias a una falta directa a la escuadra magistralmente lanzada.

Con ella, La Roja olímpica se abraza a los cuartos de final, reconfirma que Alexia Putellas sigue teniendo un guante en el pie y que este equipo disfruta y sufre a partes iguales. Escribo esto porque, tras ganar un Mundial, se le exige una medalla de oro. Cualquier otra cosa será, para un sector, un fracaso. Ponerlas al límite también es un deporte que algunos practican. Lo que está muy claro es que estos Juegos donde mujeres y hombres se equilibran, a algunas las aprietan más que a otros. Pero, tranquilos, que diría Florentino Pérez: tienen cuerda y arrestos para rato y para soportar la presión. Llevan años trabajando en ello.

Estaba yo volando con Flick rumbo ante el Manchester City cuando me ha llevado el hilo al fútbol olímpico. Ya les digo que vivo sin vivir en mí esta doble existencia. En Barcelona se ha quedado Deco y una parte importante del barcelonismo sigue inmerso en la duda que le genera el no saber a ciencia cierta qué pasa con los posibles fichajes, con los números que no acaban de trascender las puertas de los despachos y con la inseguridad que, en general, despierta el club. Mientras, Nico Williams y Lamine Yamal disfrutan juntos de sus vacaciones. Y, como el que no quiere la cosa, confirmamos que el crack blaugrana está en la mejor forma posible gracias a un video que el propio jugador ha compartido en sus redes sociales. Una evolución física que, con diecisiete años recién cumplidos, dice mucho del trabajo realizado por el chaval y los que le han ayudado a crecer. En paralelo, los Juegos Olímpicos nos muestran a cientos de deportistas de disciplinas mucho más minoritarias que dedican entre seis y ocho horas diarias a buscar esa gloria que les sume una beca o un patrocinio. Eso, en el mejor de los casos.

Si de trabajo hablamos, eso es lo que Flick tiene claro que debe hacer en el Barça. Más explícito no pudo ser en la entrevista casera y, después, en su presentación a la prensa. Perfil bajo en lo mediático y alto sobre lo que cree que necesita el equipo, es en lo que basará su propia supervivencia. Sabiendo que no va a ser guardián del estilo, que nadie ponga en duda su entrega y adaptación a las circunstancias. Un currante, ni más ni menos. Como tantos deportistas a los que vemos competir por ese minuto, ya no tanto de gloria como de reconocimiento, el entrenador alemán también se levanta ‘ben d’hora, ben d’hora’ para sudar el mono de trabajo. ¿Será suficiente? En sus manos ha encomendado Laporta su espíritu, su presente y su futuro más inmediato.