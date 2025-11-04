Esperando desesperadamente a Raphinha

Raphinha saltó al césped del Bernabéu en la tangana final del Clásico / Valentí Enrich

Aunque Lewandowski y Olmo reaparecieron ante el Elche, la enfermería sigue siendo un quebradero de cabeza para Flick. Allí siguen Joan Garcia, Pedri, Raphinha, Gavi... ¡casi nada! Y en un momento importante del calendario, en el que la Liga y la Champions exigen la máxima competencia, el Barcelona necesita a todos sus efectivos y en plenas condiciones. De hecho, en los últimos partidos se han acusado las bajas, !cómo no se iban a notar tratándose de titulares indiscutibles! Lamine pasó por la enfermería y sin él, se perdieron los tres puntos de Sevilla. Fermín no estuvo en las derrotas contra el PSG y el Sevilla. Lewandowski fue baja en el Clásico. Y Raphinha ha estado ausente en las tres derrotas de octubre.

De todas las bajas, la de Raphinha es la más complicada de gestionar. En la portería, Szczesny ha cumplido en su papel de portero de guardia. En la delantera, Ferran ha suplido perfectamente a Lewandowski. Pero Raphinha es un tododelantero que no tiene sustituto.

Rashford funciona muy bien como extremo pero no tiene el gol de Raphinha ni presiona como él. Sin Raphinha, Flick ha perdido la primera fase de presión que el brasileño abandera. Es la lesión que más ha roto al equipo y, para mayor desgracia, ahora coincide con la de Pedri, la cabeza pensante del conjunto. Es el momento de que otros den un paso al frente, De Jong y Olmo especialmente, para que Brujas, Celta, Athletic y Chelsea no compliquen la temporada. No se puede dejar escapar al Madrid en la Liga ni perder comba en la Champions. ¡Raphinha, vuelve cuanto antes!