¿A qué esperan para conceder a María Pérez el 'Princesa de Asturias'?

María Pérez, una de las mejores deportistas españolas de la historia / EFE

En 13 meses mágicos, María Pérez se ha encumbrado como una de las grandes figuras históricas del deporte español al conquistar el oro olímpico en el relevo de marcha junto a Álvaro Martín más la plata individual en 30 kilómetros y revalidar en los Mundiales de Tokio los dos oros que logró hace dos años en Budapest (20 y 35 km).

La granadina es todo carácter y el año pasado superó una situación límite cuando una fractura en el sacro que le detectaron en octubre de 2023 la obligó a pasar por el quirófano y a aplazar varios meses el inicio de la preparación de los Juegos. Además, supo trabajar para corregir errores técnicos que provocaron su descalificación en los Europeos de 2022.

Desde entonces, la discípula de Jacinto Garzón lo ha ganado prácticamente todo: dos oros en los Mundiales de 2023, otros dos en los de 2025 y el título olímpico en el relevo. Corta de entrenamientos por la citada lesión, tan solo cedió el oro individual en los Juegos ante la china Jiayu Yang ('recordwoman' mundial). La de Orce prefirió no arriesgar y después maravilló en el relevo.

Desde su creación en 1987, el Premio Princesa de Asturias (antes Príncipe de Asturias) ha condecorado sin interrupción a todo tipo de figuras en 38 ediciones, con 28 premios individuales y tres compartidos: los futbolistas Xavi e Iker Casillas en 2012, los baloncestistas hermanos Gasol (Pau y Marc) en 2015 y los alpinistas Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki en 2018.

Además, en 1997 se premió al equipo español de maratón ('triplete' en la maratón de los Europeos de Helsinki en 1994 con Martín Fiz, el difunto Diego García y Alberto Juzdado), en 2002 a la selección de fútbol de Brasil, en 2006 la selección española de baloncesto tras el oro en el Mundial de 2005, en 2011 a la selección española de fútbol tras el título mundial en Sudáfrica'10 y en 2017 a la selección neozelandesa de rugby, los famosos 'All Blacks'.

Dos eventos completan la lista, el Tour de Francia de ciclismo en 2003 y la Maratón de Nueva York de atletismo en 2014. El premio de la edición de 2025 se falló a finales de mayo y recaerá en la estadounidense Serena Williams, una de las mejores tenistas de la historia con 39 títulos de Grand Slam: 23 individuales (récord femenino de la 'era Open').

Serena Williams es historia viva del deporte / AP

En unos meses tocará debatir los premios de 2026 y ahí debería estar con mayúsculas María Pérez en un galardón que han recibido otros atletas como Sebastian Coe (tan magnífico atleta como pésimo presidente de World Athletics), Sergey Bubka, Javier Sotomayor, Hassiba Boulmerka, Carl Lewis, Hicham El Guerrouj, Yelena Isinbayeva, Haile Gebrselassie y Eliud Kipchoge.

La de Orce será una de las grandes bazas españolas para los Juegos de Los Ángeles'28, donde querrá cobrarse su única cuenta pendiente con el atletismo: el oro individual. Ya tiene la plata en París'24 y una dolorosa cuarta plaza en Tokio 2021 que dio paso al peor año de su carrera. Y cuando peor pintaban las cosas, resurgió como un Ave Fénix. El premio debería ser para ella.