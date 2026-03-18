Una espectacular victoria para disfrutar... y para tomar nota

El Barça estará en cuartos tras una espectacular victoria, y eso es una gran noticia para un equipo necesitado de noches europeas gloriosas. El equipo de Hansi Flick tiene carácter, personalidad y hambre de victorias importantes.

Es un grupo que cree en lo que hace, que no se arruga y que compite con orgullo incluso en situaciones incómodas. Y también tiene futbolistas excelentes que marcan la diferencia, como Lamine Yamal, Pedri o Raphinha. En definitiva, que lo tiene casi todo para competir por el doblete. Más aún si Lewandowski vuelve a marcar goles de dos en dos, Bernal sigue mostrando una solidez propia de un veterano y empiezan a recuperarse los lesionados.

Dicho esto, defendiendo como lo hicieron durante la primera parte, te puede dar para ganar al Newcastle, pero no para conquistar la Champions. Los rivales llegan al área del Barça con demasiada facilidad y eso, en Europa, te puede dejar fuera. La prueba es que han encajado goles en todos los partidos de Champions disputados esta temporada.

Es verdad que ahora toca disfrutar de la victoria, pero sin dejar de analizar lo sucedido. Cuando el rival bloquea a Bernal y a Pedri, el Barça se colapsa y, sin centro del campo, no hay salida, no hay pausa y no hay mando. Todo se atasca. Y entonces el equipo vive más del impulso que del juego.

Algo que, por suerte, a este Barça le sobra. Cuando se ponen a remar todos juntos, son imparables. Lo demostraron durante los quince primeros minutos de la segunda parte, simplemente espectaculares, marcando tres goles consecutivos que decidieron la eliminatoria.

En conclusión, este Barça tiene alma y un excelente entrenador. Pero hace falta defender mejor. De entusiasmo y de calidad van sobrados. Así que solo hace falta pulir el sistema defensivo y esperar que lo de Joan García sea leve para volver a soñar, de manera realista, en conquistar la Champions.