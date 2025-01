Otra espectacular exhibición de Flick

Barça - Betis / Xavier Ferrandiz

El Barça de Hansi Flick juega de memoria y todos los futbolistas, sin excepción, van como motos. Eso hace que se muestren como un equipo total e imparable y que mereció un resultado mucho más abultado en la primera parte. El técnico alemán ha logrado mejorar el rendimiento de cada uno de sus jugadores y se nota que el equipo está trabajado sin dejar nada para la improvisación.

Los dos grandes fichajes de Laporta en sus dos etapas como presidente tienen nombres propios. Uno es el de Guardiola y el otro de Flick. El primero llevó al Barça a ser el mejor equipo de Europa y, el segundo, el de Flick, confeccionado por grupo de jóvenes chavales descarados, ya está mostrando un fútbol tan espectacular como efectivo. La exhibición ofrecida en Arabia ante el Madrid y el partido ante el Betis no son producto de la casualidad. Es verdad que la explosión de talento de Lamine Yamal ha aportado un plus a un conjunto que apunta a muy alto, pero el esto de jugadores están casi todos a un nivel insuperable. Desde los habituales titulares hasta los que suelen ocupar el banquillo. Iñaki Peña ya no parece el eterno reserva de Ter Stegen, Pau Cubarsí es el defensa perfecto, Kounde está empeñado en demostrar que no hay que fichar a ningún lateral, Gavi es ya mejor que el Gavi de antes de la lesión, Pedri más de lo mismo y Raphinha tiene detalles del mejor Neymar.

En fin, que la afición vuelve a disfrutar como nunca y empieza a soñar en la posibilidad real de conquistar títulos. O sea, que ya hay quien compara este equipo con el que tantas alegrías dio el de Pep Guardiola. Las dos manitas consecutivas en menos de una semana no está al alcance de cualquier equipo y sin una prueba fehaciente que hay equipo para todo, pero, sobre todo, que hay un entrenador como la copa de un pino.