Lo que van a dar de sí las obras del Camp Nou no está escrito en los libros. Prepárense los socios y las socias para la que se avecina. Ya sabemos lo que supone una reconstrucción de estas características pero, a veces, es en los detalles sobre los que se cimentan las grandes obras. Es por ello que una comisión de especialistas se trasladó al estadio azulgrana para supervisar y comprobar que se cuida a las especies protegidas que allí anidan. Al parecer, se confirmó que en este momento no hay nidos activos de vencejos, aves que tienen a bien asentarse en alguna de las zonas y a las que se cuidará cuando llegue la época de cría. Al FC Barcelona le ocupa y preocupa el tema, como no podría ser de otro modo. Porque aunque no les pertenezcan, allí habitan, hay pocos, son únicos y hay que ampararlos.

Comento el tema con dos socios veteranos mientras compartimos desayuno y prensa. Ni idea tenían del asunto pero ambos reaccionaron del mismo modo: “A los nuestros se les protege”. Exacto. Y por eso se les llevan los demonios cuando, cada tres horas, les llega el aviso (porque, aunque jubilados, tienen aplicaciones en sus teléfonos móviles con ‘alertas’ de lo que les interesa) que hay un nuevo jugador lesionado.

Hablaba con ellos cuando Bellerín aún no formaba parte del ídem y tampoco sabían que a Lewandowski le habían dado más palos que a una estera en el Polonia-Gales. De eso no les llego aviso porque el delantero, por fortuna, no acabó en el hospital. Pero nadie le ahorra el cúmulo de golpes al que suma el cansancio y la responsabilidad, por mucha ilusión que le haga defender la camiseta de su país.

En ese punto, están todos de acuerdo: la selección es lo más. Y ahí es donde los clubs que les pagan -y les cuidan y les protegen- intentan no arrugar el morro y hacer un ejercicio de comprensión. El ‘staff’ técnico, con Xavi al frente y calendario en mano, no pidió fichajes sólo para ganar títulos sino para doblar posiciones ante el inusual calendario que avecinaba. Llega un Mundial en plena competición de Liga y Champions y, encima, te colocan una UEFA Nations League en la que cada profesional se juega su lugar en la lista definitiva de Qatar.

El Barça se ha comprado prendas de abrigo para soportar este extraño otoño-invierno y tiene un buen fondo de armario, pero no contaba con semejante parte de bajas. Koundé, Memphis, Bellerín y De Jong se suman a un Ronald Araujo que se opera hoy en Finlandia haciendo un ejemplar ejercicio de compromiso. Era elegir entre Uruguay (sin quirófano, con tratamiento conservador y riesgo de recaída) y el Barça (perderse el Mundial pero asegurarse una recuperación óptima). El jugador dudó pero se impuso el ‘seny’ a la ‘rauxa’, a la pasión que uno siente por el país que le vio nacer. Escuchó a los que saben. A los que le amparan cada día. A los que protegen el nido y a sus especies únicas.