¿Qué hace especial a Lamine Yamal?

Lamine Yamal y Dani Olmo son dos de las armas de que dispne el Barça para vencer al Atlético de Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En los dos últimos años, en las cinco grandes ligas europeas han aparecido y se han hecho un sitio en los equipos europeos talentos especiales muy jóvenes, y han abierto las puertas a la valentía y al atrevimiento de los entrenadores de seguir confiando y apostar por el jugador joven: M. Douwman (Arsenal), L. Karl (Bayern M.), L. Venturino (Génova), B. Munongo (Mónaco), Lamine Yamal, Cubarsí (Barça), son, entre otros, los que de momento están demostrando buena proyección.

De las cinco top ligas, la Premier y la Ligue 1 son las que apuestan más por el jugador muy joven, y la Bundesliga y, sobre todo, la Serie A, son más conservadoras en este aspecto. Uno de los motivos de la no evolución del fútbol italiano es la muy poca confianza en el propio talento joven, tener demasiados jugadores alrededor de 33 años como titulares y mucha más presencia en los partidos y protagonismo del futbolista extranjero que el nacional.

Lamine Yamal, tras el partido de cuartos de final de UEFA Champions League / Alberto Estevez. / EFE

De los jóvenes mencionados, todos han demostrado gran nivel de fútbol, pero, salvo Lamine Yamal y Cubarsí, todavía no se han hecho con la titularidad en sus equipos. Aparte de ser titulares indiscutibles, ambos son determinantes en el juego del equipo y esto es “marca Masia”, que nos ha acostumbrado desde hace muchos años.

¿Por qué Lamine se ha convertido en quien es?

La base de su éxito: rendimiento con continuidad, soportar presiones, fama, pérdida de privacidad, provocaciones en los grandes escenarios y partidos, recibir reconocimientos de todos los lados, galardones oficiales, rol en el equipo/club, exigencias deportivas, gestión con los compañeros, míster, familia, entorno, críticas positivas y negativas en los medios, factores de la propia vida privada.

Lamine lo intentó todo / Valentí Enrich / SPO

Por su parte, está, de momento, muy bien gestionado todo, gracias a su personalidad, alto coeficiente de inteligencia, capacidad mental, conciencia, valentía, acompañado de suficiente humildad, aunque a veces está criticado por sus actos fuera del campo, pero es simplemente fruto de la edad.

Su respuesta al ser provocado con insultos racistas en el campo de Getafe, “debo ser muy bueno”, o los cánticos lamentablemente ocurridos con la selección contra Egipto, "musulmán el que no bote", reflejan su gran madurez, autoconfianza, criterio en responder y tener muy claro que quiere permanecer ajeno a las polémicas y mucho menos alimentarlas. Es una demostración de que tiene madera de líder.

Lamine Yamal reacciona durante la eliminatoria de Champions contra el Atlético / Europa Press

Futbolísticamente, en estos momentos es el jugador más determinante del equipo, de quien se espera más, a quien se exige más, y él lo asume con seguridad. Responde con ambición, carácter ganador y, sobre todo, en los partidos muy complicados, en momentos del juego con mucha adversidad, es donde se crece, quiere decidir, reconvertir, contribuir y con mucha generosidad en el esfuerzo colectivo y solidaridad en las transiciones defensivas, que demuestran su compromiso con los compañeros.

Sus actuaciones son espectaculares, divierten y hacen vibrar al público, con mucha efectividad en beneficio del equipo. En muchas ocasiones son sorprendentes, inesperadas, pero es gracias a su enorme talento acompañado de un cambio de ritmo notable y velocidad resistente.

Su capacidad técnica es exquisita, elegante, ejecutada con facilidad: pases interiores, exteriores, elevados, centros precisos y bien medidos, dominio de balón en plena velocidad, supercontrolado, pegado al pie, y dribbling-regate en carrera, en espacios reducidos, entre varios rivales, en el uno contra uno y, en varias ocasiones, imprevisible, además con mucha facilidad.

Tácticamente es mucho más maduro de lo que dice su edad

Tácticamente, desprende mucha madurez, capacidad de lectura de juego y exigencias de actuación en cada momento de la situación propia, del equipo o del rival. Detecta con facilidad la vulnerabilidad del contrario, por dónde atacar y cómo: jugada individual, asociándose o pase en profundidad a las espaldas de la línea defensiva contraria. Su polivalencia le facilita actuar en varias zonas del campo. Es versátil cuando es necesario y creativo en construcción cuando entra en el medio campo.

Sabe dosificarse físicamente buscando la frescura, medir toques y, sobre todo, sorprende mucho con un toque al ser presionado, descongestionando su zona hacia atrás, por dentro o a sus espaldas, demostrando gran visión y orientación del juego. Tiene una gran capacidad para marcar goles, asistir con precisión y con margen de mejora, acompañado del imprescindible ego positivo y en beneficio del equipo, donde vemos que no existen reproches de los compañeros en sus actuaciones individuales. Al contrario, hay intenciones del grupo de ayudarle en su crecimiento futbolístico.

La gestión de su popularidad

Gestionar el éxito es, a veces, mucho más complicado que el fracaso, y ser una persona público-mediática todavía más. De momento, él lo está viviendo con naturalidad y tranquilidad. Todo el mundo diariamente habla de él —la prensa, TV, radios, anuncios comerciales—. Es imposible salir a la calle, pasar desapercibido, y eso no es nada sencillo de llevar.

También ha sido muy claro y de forma pública cuando tocó hablar de su renovación de contrato con el Barça, de la que su agente sabe que él solo quiere jugar en el Camp Nou y que quería renovar sí o sí. No ha querido aprovecharse de las ofertas para tener una mejor renovación y ha sido contundente y fiel a los culés y a los colores blaugrana. No estamos acostumbrados a estos actos, al contrario, y esto dice mucho de él.

El delantero del Barcelona Lamine Yamal reacciona durante el partido dela jornada 30 de LaLiga EA Sports / Chema Moya / EFE

Si sigue en esta línea de actitud en los entrenamientos y partidos, generoso y solidario con los compañeros, mejorando futbolísticamente, disfrutaremos muchos años de Lamine Yamal y posiblemente entrará en la historia del Barça como uno de los mejores o el mejor. Lo tiene todo para serlo y dependerá en gran parte de él, porque el club le ayudará en todo. Los culés debemos poner todo lo que nos corresponde para que así sea.

Cuando uno nace con un talento especial y va acompañado de ética y valores (fundamental), el éxito está garantizado. Este es el caso de Lamine Yamal.