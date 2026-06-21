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Opinión

Joan Vehils

Joan Vehils

Director.

Barcelona

España no puede vivir solo de Lamine Yamal

Lamine Yamal, antes del partido de España contra Cabo Verde

Lamine Yamal, antes del partido de España contra Cabo Verde / Europa Press

España afronta hoy un partido decisivo ante Arabia Saudí. Después del decepcionante empate contra Cabo Verde, la selección ya no tiene margen para otro tropiezo. Una victoria dejaría encarrilada la clasificación para los octavos de final. Un mal resultado obligaría a jugarse el pase frente a Uruguay, seguramente el rival más exigente del grupo. Demasiado riesgo para una selección que llegaba al Mundial con la etiqueta de favorita.

Lo más preocupante, sin embargo, no es la clasificación. Lo verdaderamente inquietante es la sensación de que todo depende de Lamine Yamal. Cuando el equipo necesita que un futbolista de solo 18 años resuelva todos los problemas, es que algo falla. Y ese algo no tiene que ver con el talento, sino con la planificación.

Algunos internacionales han llegado al Mundial después de superar lesiones y todavía parecen lejos de su mejor nivel. Luis de la Fuente ha confiado más en el peso de algunos nombres que en el momento de forma de sus futbolistas. Es una apuesta respetable, pero muy arriesgada en una competición tan corta, donde cada partido puede marcar el destino de una selección.

Ante Cabo Verde tampoco hubo capacidad de reacción. España fue un equipo lento, previsible y sin profundidad. Los cambios llegaron tarde y el seleccionador no encontró soluciones cuando el partido lo exigía. En un Mundial no basta con tener buenas intenciones; hace falta tomar decisiones rápidas y acertadas.

Si el mejor fútbol aparece con Dani Olmo, Pedri y Lamine Yamal sobre el césped, no parece razonable renunciar a esa fórmula. Eso sí, también hay que proteger al joven azulgrana y administrar sus esfuerzos después de una lesión.

Hoy España se juega mucho más que tres puntos. Se juega la clasificación, el prestigio y la credibilidad de un proyecto que necesita demostrar que puede aspirar a todo sin depender exclusivamente del inmenso talento de Lamine Yamal.

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