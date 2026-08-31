España, el timo de los cupos y los 'primos' de la FIBA

Hace 56 años que España no se pierde un Mundial masculino de baloncesto. En tiempos de blanco y negro y con la dictadura franquista encarando su última etapa, la selección fue quinta en el Eurobasket de 1969 con el hispanoestadounidense Clifford Luyk como estrella y no recibió una invitación para el Mundobasket de Yugoslavia 1970.

Desde entonces, los españoles han estado en las 13 últimas citas universales, con un excelente balance de dos oros (2006 y 2019) y la cuarta plaza en Colombia en 1982. Esa medalla de chocolate fue la precursora de la histórica plata olímpica en Los Ángeles en 1984 con los Corbalán, Epi, Solozabal, Romay, Margall, De la Cruz, Jiménez, Fernando Martín o Iturriaga.

¿Qué está fallando para que España haya dado este paso atrás? Tras las vergonzosas derrotas en Georgia tras ir 62-84 arriba y el pasado jueves en Zaragoza contra Portugal (89-95), el equipo dio un paso adelante este lunes en Atenas y forzó la prórroga cuando peor lo tenía contra Grecia... pero perdió por 108-106 y se complica mucho su presencia en el Mundial de 2027. De Willy Hernangómez no voy a hablar hoy. No se lo merece.

Juancho Hernangómez, un triple clave y casi nada más / EFE

¿Por dónde quieren que empiece? Aún recuerdo cuando la Federación Española creó la LEB Oro, la LEB Plata y la Liga EBA para dar minutos al máximo nivel a los jugadores españoles. ¿Y cuál es la realidad? Si quieren aprender geografía, tan solo tienen que coger una plantilla de Primera FEB y tendrán de todo. Letonia, Lituania, Estonia, la antigua Yugoslavia o África por arrobas.

Los animales no tropiezan nunca en la misma piedra, pero los humanos somos expertos en destrozarnos la cabeza contra la misma columna o repitiendo errores. Ese fracaso dio pie a la creación la pasada temporada de la Liga U. ¿Y qué ha sucedido? Dabone (al menos ya es español), Amosov, Kusturica, Boumtje-Boumtje, Frolov... ¡Y los españoles no juegan en las posiciones interiores!

Lo de la Liga Endesa es aún más grave. La FEB insistió hasta el límite para sacar adelante el tema de los 'cupos', pero hasta ahí nos hacemos trampas al solitario con los Raieste, Sedekerskis, Khalifa Diop, los hermanos Kurucs (Arturs y Rodions), Matteo Spagnolo o Agustín Ubal o Emanuel Cate. Vale, muy bien. ¿Y qué sentido tiene si no pueden jugar con la llamada 'Familia'?

Aday Mara, un motivo para la ilusión / EFE

¿Y después queremos que Joel Parra, Darío Brizuela o Alberto Díaz decidan con la selección? ¡Pero si en sus equipos lo que han hecho es pasársela a Punter o a Hezonja! De hecho, hasta me atrevería a decir que bastante hacen. Ver el protagonismo de los jugadores españoles en ACB es para echarse a temblar. Parece que hablemos de Chiquitistán. ¡Que no! Que casi todos tienen medallas europeas o mundiales en categorías inferiores.

Para acabar con el sinsentido, voy a contradecirme. Estoy en contra de la patética política de la FIBA de permitir un nacionalizado por selección. Es vomitivo. Eso sí, si todos lo hacen... habrá que pensárselo. ¿No les parece? Marcquise Reed destrozó a España con Georgia, Travante Williams lo hizo con Portugal y Tyler Dorsey con Grecia (una abuela es helena). ¿Vamos a seguir pensando en Lorenzo Brown cuando no ha vuelto a jugar con la selección? No se imaginan lo que hay en juego en la ventana de noviembre.