España sabe sufrir y se gana el derecho a soñar

Las finales no se juegan, se ganan. Y eso fue exactamente lo que hizo España ante Portugal en un partido que era como una final. Da igual que el fútbol no fuera brillante o que la actuación de la Roja estuviera lejos de su mejor versión. En las eliminatorias solo hay una obligación: sobrevivir. Y los de Luis de la Fuente lo hicieron cuando más lo necesitaban.

España fue superior durante buena parte del encuentro, aunque le costó mucho transformar ese dominio en ocasiones. El exceso de respeto entre ambas selecciones acabó convirtiendo el partido en un ejercicio de paciencia, con pocas llegadas y demasiadas precauciones. Portugal nunca dio la sensación de poder mandar, pero sí supo incomodar a una España menos fluida de lo habitual.

La Roja echó de menos al mejor Pedri. El canario nunca encontró su sitio y el equipo lo notó. Tampoco apareció el Lamine Yamal que acostumbra a romper los partidos. Bien vigilado por la defensa portuguesa, apenas pudo desequilibrar y España perdió una de sus principales armas.

En un encuentro espeso, Rodri volvió a demostrar que es el futbolista que marca el ritmo de esta selección. Dani Olmo fue el más inspirado entre líneas y Álex Baena aportó personalidad y llegada. Atrás, los centrales ofrecieron la seguridad de siempre y Unai Simón volvió a responder con la tranquilidad de los grandes porteros, alargando una racha que ya es histórica en este Mundial.

Y cuando el reloj empezaba a apuntar hacia la prórroga, llegó el premio. Ferran Torres salió con hambre, cambió el ritmo del ataque y firmó una asistencia de auténtico delantero. Mikel Merino, en el minuto 92, apareció donde aparecen los futbolistas decisivos para empujar a España hasta los cuartos de final.

No fue el mejor partido de la Roja. Probablemente, ni siquiera estuvo cerca. Pero también los campeones se construyen desde el sufrimiento. España ganó sin deslumbrar, compitió cuando tocaba y dio otro paso hacia el gran objetivo. El viernes espera un nuevo desafío. Las semifinales ya están a solo un partido.