España: motivos para preocuparse y para ilusionarse

España cerró la fase de grupos con cierto alivio, después de atravesar varios estados de ánimo: de la decepción del primer día a la ilusión del segundo, para acabar con un sabor agridulce ante Uruguay.

Se ganó, sí, pero no se jugó del todo bien y se sufrió mucho ante la dureza de los uruguayos. (No parecía un equipo entrenado por Marcelo Bielsa, cuyo capítulo final con la selección charrúa ha sido especialmente decepcionante).

Podría decirse, sin ánimo de desmerecer a los tres primeros rivales, que ahora empieza el Mundial de verdad. Y la selección española ofrece tantos motivos para inquietarse como para ilusionarse, aunque a fuerza de ser sinceros, pesa más el lado negativo de la balanza.

El primer motivo para la preocupación es difícilmente solucionable: el estado físico del equipo no invita a grandes alardes. Tres de los cuatro extremos -Victor Muñoz, Nico Williams y Pino- están tocados o directamente descartados, circunstancia que lastra el juego de un equipo acostumbrado a romper por fuera, a jugadores explosivos y encaradores. El juego, en general, tampoco ha sido especialmente brillante: de futbolistas como Rodri, Pedri o Fabián se esperaba un poco más.

¿Buenas noticias? Las hay, por supuesto: el equipo apenas ha sufrido en defensa, y de hecho, no ha encajado ni un solo gol. No es un dato menor. Otras selecciones, como Francia, dan miedo en lo ofensivo, pero tiemblan más de la cuenta atrás cuando se les aprieta. No es el caso de España, que ha logrado convertir el debate de la portería en un asunto residual, casi se diría que inexistente.

España, vigente campeona de Europa, ha demostrado que sabe crecerse cuando hay que hacerlo. En partidos a cara o cruz, la selección lleva años demostrando su capacidad competitiva. No falta hambre ni ilusión, ni jugadores con ganas de hacer historia. O de reivindicarse en el mejor escenario posible, un Mundial.

Los que aún no han tenido minutos, por ejemplo: España tiene fondo de armario, y jugadores capaces de sostener al equipo en momentos delicados (lo demostró Zubimendi en la final de la Eurocopa). Así que cada cual, que elija su postura: preocupación o ilusión... o un poco de ambas.