Esta España sí que mete miedo a Europa

España reencontró buenas sensaciones y derrotó con contundencia a Bosnia / FIBA

¡Cómo necesitábamos un partido así de España! Las ventanas hacia el Eurobasket fueron durísimas de presenciar, y el debut en el Eurobasket ante Georgia dejó, de todo, menos buenas sensaciones.

Pero Sergio Scariolo logró dar con la tecla, y 'La Familia' barrió a una Bosnia que contaba con un amplio apoyo en las gradas, pero cuya afición, fue silenciada con una lluvia española de triples.

La entrada de los Hernangómez y Brizuela cambió a España

La puesta en escena no fue fácil, pero la entrada al partido de los Hernangómez, más la irrupción de Darío Brizuela, resultaron letales. Todos ellos bien dirigidos por un excelso Mario Saint-Supéry, dirigiendo la nave con total garantía, y con un Santi Aldama que fue una auténtica pesadilla para Bosnia.

El canario anotó canastas de todos los colores, demostrándose a sí mismo que puede ser el líder de este equipo. España movió rápido el balón en ataque, estuvo concentrada en defensa, y lucho cada rebote como si le fuera la vida en ello. Además, el acierto desde el 6,75 sirvió para disparar la moral del grupo.

Nurkic, desconocido

El trabajo atrás fue clave para dejar a Jusuf Nurkic en unos discretos diez puntos, seis de ellos desde la línea de personal. Con una versión algo regulera del pívot de los Utah Jazz, el seleccionador Aziz Bekir echó de menos, y mucho, al lesionado Dzanan Musa: tan solo anotaron tres de los 21 triples que lanzaron.

Y es que a España hay que pedirle esos básicos que mostraron ante Bosnia. Unos valores que, a falta de la calidad de otros años, son indispensables para competir de tú a tú contra cualquier selección de este campeonato.

Willy Hernangómez cuajó un gran partido ante Bosnia / FIBA

España sigue viva, y si no la lía este domingo ante Chipre, dejará muy encarrilado el billete hacia los octavos de final.

Ante los anfitriones, España debe seguir mostrando que el crecimiento vivido ante Bosnia se va asentando. Y ante Italia y Grecia la película será diferente, pero desde luego, si España no descuida esos básicos, y el acierto les acompaña, la distancia ante los Antetokounmmpo o Fontecchio no es tan lejana.