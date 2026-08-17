España, matrícula en marcha, aprobado en maratón y suspenso en la pista

Decía Raúl Chapado, presidente de la RFEA, que en cierto modo España había muerto de éxito en el Europeo de Birmingham y lo cierto es que se me adelantó en esa expresión. Tantos meses de alabanzas a los múltiples logros del atletismo español, tanto absoluto como en categorías inferiores, pueden tener un efecto pernicioso.

En ruta, en pista, en marcha... en todo. Hasta Kiko de las Heras fue plata en 100 metros y Mariona Armero, en 200 en el Europeo sub'18. Y el año pasado Rafa Mahiques reinó en la jabalina en el Europeo sub'20. Que, por cierto, habría que pedir muchos más apoyos para que estos proyectos de figura no se queden por el camino, pero eso es otro cantar.

El caso es que España no ha dado la talla esperada en la pista, con una sensación que parecía olvidada de que no se ha competido al máximo. Expliquémonos. Los atletas lo han dado todo, arriesgándose a lesiones como la sufrida por Esperaça Cladera en 200 o Guillem Crespí, quien corrió tocado el 4x100 mixto y colaboró decisivamente al bronce.

Guillem Crespí (derecha) corrió 'tocado' la final del 4x100 mixto / EFE

Otro detalle importante es cómo se levantaron los relevistas del 4x100 tras la doble eliminación del día anterior para conquistar un bronce histórico en la final directa del relevo corto mixto "con tres entregas perfectas", tal y como indicaba a SPORT en una charla informal el responsable de los relevos de la RFEA, Toni Puig. De hecho, las dos primeras entregas en las semifinales masculina y femenina habían sidfo maggníficas.

Y ha habido casos que han superado las expectativas, como las cuartas plazas de Idaira Prieto en 10.000 metros y del extremeño David Barroso en 800, el sexto puesto de Diego Casas en disco o la octava posición de la exobstaculista Carolina Robes en su debut en la maratón de un gran Campeonato, pero el tema son las sensaciones y no han sido buenas. O, al menos, han sido mejorables.

Quizá el estar a tope para los World Relays no fue tan acierto. Sí, es muy importante tener a los relevos clasificados para el Mundial de Pekín’27, pero quizá lo era más pelear por las medallas en Birmingham. Las ‘Spanish Bubbles’ fueron plata en Gaborone con récord nacional (3:21.25) y esa marca les habría dado la plata en el Europeo, pero acabaron cuartas con 3:24.39. Los chicos acreditaron 3:00.26 en Botswana, pero en el Europeo hicieron 3:1.41 y cayeron eliminados por ocho centésimas.

Quique Llopis no llegó en su mejor momento tras su plata mundial en 60 vallas / RFEA - SPORTMEDIA

A las importantísimas bajas de Ana Peleteiro, Jordan Díaz, Marta Pérez o Esther Guerrero se unió que Quique Llopis no estaba en su mejor momento, que los relevos cortos perdieron el testigo antes de la última posta, que Belén Toimil y Yulenmis Aguilar rayaron a su nivel... En fin.

La que no falla nunca es la marcha, con María Pérez y Paul McGrath como campeones de Europa y con los veteranos Miguel Ángel López y Raquel González subiendo al podio. Por mucho que pese a Sebastian Coe, la marcha está muy viva y España sigue siendo la catedral de una especialidad a la que siguen lanzando piedras World Athletics y ahora European Athletics, con un circuito infame y con las cuatro pruebas a la vez.

Falta la maratón, que aprobó en esta especie de notas de selectividad, aunque quizá se esperaba un poquito más. Magnífica, como siempre, la citada Carolina Robles. Con la lesionada Laura Luengo, quizá la plata habría estado más cerca. En hombres se esperaba más. Había mucho nivel e Israel sigue haciendo su particular trampa con una selección etíope nacionalizada, pero había equipo para el bronce.