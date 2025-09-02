España, qué manera de complicarse la vida...

Willy Hernangómez, ante Italia / FIBA

No pudo ser mejor el inicio de España ante Italia. Un partido marcado en rojo en el calendario al que 'La Familia' aterrizó con buen pie, llegando a dominar por un contundente y sorprendente 0-13, ante una 'azurra' que erró sus diez primeros tiros.

El 10-18 con el que se cerró el primer asalto invitaba al optimismo, pero España volvió a cometer los mismos pecados que le vienen condenando últimamente.

Perdió por momentos el control del rebote, no protegió la pintura como debería, y en ataque, pese a que el balón no se movió excesivamente lento, el equipo se obcecó en tirar demasiados triples. Acabaron con un 10/38 desde más allá del 6,75, mientras que solo tiraron 24 lanzamientos de dos puntos.

Muchos errores, malos porcentajes, y otra noche inaceptable en el tiro libre, por debajo del 60% de acierto. España no se encontró a una Italia temible, pero fue cogiendo todas las papeletas para acabar perdiendo, y así fue.

Willy Hernangómez, ante italia / EFE

Juancho Hernangómez y Xabi López-Arostegui se quedaron sin anotar, y eso, en una España que no va sobrada de anotación, es letal. Y desde luego, y por mucho que me duela, no está siendo el Eurobasket de un Joel Parra desconocido, y que cometió una antideportiva inverosímil con el que se dilapidó cualquier opción de triunfo español.

España queda con dos victorias y dos derrotas, pero sobre todo, con la sensación de haber perdido una oportunidad de oro ante una Italia muy normalita, de haber sellado el billete para los octavos de final.

Algo que se podría dar este jueves sin llegar a jugar ante Grecia. Estamos en manos de la Georgia de 'Toko' Shengelia, que debe ganar a Bosnia para evitar sufrimientos mayores. Si el azulgrana no lo consigue, España estará obligada a vencer a Antetokounmpo y compañía para estar en Riga, una tarea que, desde luego, no se plantea sencilla.