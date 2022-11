Una España con ilusión y sin presión

España arranca su participación en el Mundial con una tremenda ambición pero sin ninguna presión. Con Luis Enrique como líder indiscutible de la selección y con una mezcla perfecta de veteranía y joven talento. No hay un objetivo marcado, aunque la ilusión no tiene fronteras. Con el título de Sudáfrica’2010 en el recuerdo, España inicia su aventura en Qatar’2022 ante Costa Rica esperando mejorar sus tres últimos debuts: un empate y dos derrotas. Las estadísticas están para romperlas y la selección tiene argumentos futbolísticos suficientes no solo para ganar este primer encuentro ante el combinado centroamericano sino para llegar muy lejos en la Copa del Mundo. ¿Hasta dónde? Hasta donde permitan los sueños.

Luis Enrique no renuncia a nada pero, lógicamente, quiere ir paso a paso. Primero, superar la fase de grupos. Y después, el infinito... Con ocho jugadores del Barça como columna vertebral y fiel a su estilo, el técnico asturiano ha impuesto su particular personalidad a una selección que augura muchas satisfacciones a los aficionados en este Mundial tan atípico. Es difícil aventurar el once titular para el encuentro contra Costa Rica, pero hay una cosa segura: el tridente del centro del campo estará formado por los blaugranas Busquets, Pedri y Gavi. Ellos deben dirigir los designios de la selección. Esta tarde empieza esta magnífica aventura que esperemos que no termine hasta el día 18 de diciembre. Eso querrá decir que España ha llegado a la gran final.

EL SUEÑO DE MESSI SE COMPLICA

Argentina se llevó un batacazo terrible ante Arabia Saudí. Lo que, en principio, debía ser un debut fácil para la selección albiceleste, acabó transformándose en una derrota histórica que abre muchos interrogantes en una de las principales candidatas al título. Messi busca en Qatar’2022 ese Mundial que el fútbol le debe. Es su última oportunidad, como él mismo declaró en la rueda de prensa previa al primer partido, para conquistar el único trofeo que no tiene en su brillante palmarés. Pero no se podía imaginar en ese momento que empezaría su gran reto con una humillación que se recordará eternamente. El sorprendente KO ante los saudís no solo rompe la impresionante racha de la selección albiceleste (más de tres años sin perder, 36 partidos seguidos), sino que cuestiona su favoritismo. El sueño de Messi se complica. Muchísimo...