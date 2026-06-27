España no deslumbra pero convence

España cierra su primera fase como primera de grupo tras lograr un empate y dos victorias. Nadie saldrá del Grupo H hablando de un fútbol exquisito, ni falta que hace todavía en junio. La Roja no ha venido a gustar estas primeras semanas, ha venido a clasificarse como líder y a llegar entera a lo que de verdad importa. Y eso, con más oficio que vistosidad, lo ha conseguido.

Falta rodaje, es evidente. Hay automatismos que aún no aparecen, transiciones que se atascan y un último pase que llega tarde más veces de las deseadas. La sensación es la de un equipo que todavía se está afinando, que reconoce su mejor versión a ratos y la pierde durante tramos demasiado largos. Pero debajo del ruido de lo que no brilla hay algo que no se compra ni se improvisa: trabajo y actitud. Este equipo está, compite, no se rompe. Y en un Mundial tan largo como el que viene, estar es ya media victoria.

Uruguay salió a bloquear a Lamine, a poner dos hombres o más en cada acción del blaugrana, a condicionar todo su partido en función de un solo rival. Y al obsesionarse con frenar, se olvidó de jugar. Bielsa quiso anular a España y terminó anulándose a sí mismo: sin balón, sin ideas propias, sin más plan que el de tapar y esperar que la suerte hiciera el resto. Cuando renuncias a proponer para vivir del miedo ajeno, el partido se te escapa solo, y así fue.

A De la Fuente le bastó con leerlo. No necesitó inventar, ni forzar la máquina, ni desesperarse cuando el balón no circulaba como él quería. Pidió a los suyos lo más difícil de exigir cuando el rival se encierra: estar, sostener la pelota, no perder la calma y esperar el error que, contra un equipo que solo destruye, casi siempre acaba llegando. Llegó con Muslera que pudo haber hecho mucho más con el gol de Baena. Y con él, el liderato.

Quedan cosas por pulir y, por suerte, semanas para hacerlo. Pero España ha aprobado la asignatura que más cuesta en un torneo: pasar de ronda sin gustarse y, sobre todo, sin desordenarse. El brillo, si tiene que venir, vendrá después, cuando el rival obligue a algo más que a esperar. De momento hay oficio, hay trabajo y hay un equipo que sabe perfectamente lo que es. No es poco para empezar.