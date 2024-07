España ya ha dejado su primer sello

Dani Olmo celebra el primer gol de España ante Alemania en la Eurocopa / EFE/ANNA SZILAGYI

España ya ha dejado su sello en la Eurocopa al ser la selección que mejor fútbol práctica. Incluso los rivales directos, como Deschamps o Rabiot, lo reconocen. Es un equipo diferente. La vocación ofensiva del equipo le ha dado su recompensa. De las cuatro selecciones que están en semifinales, solo España y Holanda no han tenido que recurrir a los penalties para clasificarse. Francia e Inglaterra, con un juego ramplón, hiperdefensivo, han ido con gusto a este cara o cruz. Poca ambición han demostrado. A Deschamps le preguntaron sobre el hecho que su selección aburre y la respuesta fue tan simple como la de cambiar de canal. El principio básico de este deporte es generar una emoción y el próximo rival de España no lo genera. De esto no hay dudas. Ya su entrenador se la trae floja.

Pros y contras del rival

Este déficit, sin embargo, no es una autopista al precipicio. Francia ha disputado cinco partidos en esta Eurocopa y ni Portugal, ni Bélgica ni Holanda han conseguido marcarle un gol. Atrás son un seguro. Por otra parte, sufre mucho para marcar porque Griezmann está apagado y Mbappé, quizás por la máscara, no ha dado miedo. Los tres goles que ha logrado el combinado galo, dos son en propia puerta y uno de penalti. Ninguno de jugada. El balance es muy triste y Francia se merece el castigo mayor... pero esto es fútbol. Y no matemáticas.

España debe seguir siendo fiel a lo que ha demostrado hasta ahora porque es el camino más directo a la victoria. Puede sufrir, le va a costar derribar el muro galo y tiene ausencias significativas, pero el grupo de De La Fuente ha demostrado poseer muchas alternativas para hacer frente a esta jaula con la que se va a encontrar. Como el de Alemania, el de Francia es uno de los partidos claves, de esos que engrandecen a un grupo que ha dejado ya huella. Ahora queda el segundo paso.