¿De quién es el Espai Barça?

Presentación del 'Espai Barça' con los capitanes del primer equipo / Javo Ferrándiz

Nuestra obligación, cuando opinamos e informamos, es ser imparciales y ecuánimes. No podemos aceptar la mentira ni que se retuerza la realidad de los hechos, ya sea por intereses espurios o por ignorancia.

Siempre he defendido que el Espai Barça debe ser considerado un proyecto de club y de su masa social que lo votó en referéndum, por eso encuentro muy injusto que se le reste mérito a quienes lo pusieron en marcha, lo dejaron preparado y se afirme ahora que el Espai Barça es por obra y gracia a los actuales gestores del club y tildarlos de valientes.

Hagamos pedagogía y vayamos a la historia, que para algo está. El proyecto Espai Barça fue uno de los grandes pilares de la candidatura de Sandro Rosell en las elecciones de 2010, que ganó por mayoría absoluta. La propuesta de Jaume Ferrer, delfín de Joan Laporta y último en esas elecciones, era recuperar el proyecto Foster. Este se pagaba con el dinero de la venta de pisos en el terreno ocupado por el Mini Estadi.

Programa 'Espai Barça' de Sandro Rosell Programa 'Espai Barça' de Sandro Rosell

Después de casi cuatro años de arduo trabajo, liderado por el directivo Jordi Moix, el FCB convocó el 4 de abril de 2014 un referéndum. Sus socios aprobaron el llamado Espai Barça con el 72,36% de votos a favor. A partir de ahí se puso en marcha toda la maquinaria.

¿Saben quién estaba radicalmente en contra del Espai Barça? Sí, Joan Laporta. A este periodista y en este diario nos dijo textualmente que el Espai Barça era “una farsa y un engaño”. Ese era su criterio en las elecciones de 2015. Celebro que finalmente cambiara de opinión y en las elecciones del 2021 sí creyera en la necesidad del Espai Barça, un proyecto que él, hasta entonces, nunca había defendido.

Entrevista de Joan Laporta en SPORT antes de las elecciones / SPORT

Mención aparte merece la vicepresidenta Elena Fort. Su colección de tuits atacando sin piedad el proyecto Espai Barça y su financiación es para que no volviera a hablar jamás del tema. El 4 de abril de 2014 escribió que votaría ‘no’ en el referéndum porque “no vull que l’estadi porti cognom comercial”. Hoy, Spotify Camp Nou. El 16 de julio de 2020, a los pocos meses de las elecciones del 2021, Elena Font dijo: “...20 anys ‘segrestats’ el ingressos d’explotació de l’Estadi...i de 800 M quants acabarem pagant? Més de 1000?”. Hoy, el Espai Barça, sin el Palau, empieza a partir de los 1.500 millones.

El tuit de Elena Fort en julio de 2020 / Twitter (X)

Sigamos con la historia. El 8 marzo de 2016 el FCB anunció que el despacho de arquitectura japonés Nikken Sekkei haría la reforma del Camp Nou. Así lo decidió un amplísimo jurado de expertos, entre otros, el decano del Colegio de Arquitectos de Catalunya. ¿Qué expertos decidieron apostar por Limak?

El 21 de abril de 2016 se expuso la maqueta del nuevo Camp Nou en el Estadi con asistencia del primer equipo del Barça, bajo el lema “Creiem en els somnis”. El 3 de febrero de 2017, el FCB presentó al ayuntamiento de Barcelona la propuesta más importante de todas: la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) en el ámbito de Les Corts. En julio de ese año, el ayuntamiento dio luz verde al MPGM, el gran impulso que necesitaba el Espai Barça. Sin embargo, en octubre de ese año, el presidente español Mariano Rajoy decretó la aplicación del artículo 155 en Catalunya. Todo parado durante esos meses tan convulsos.

Inauguración del proyecto 'Espai Barça' / Javi Ferrándiz

El Espai Barça arrancó oficialmente con la colocación de la primera piedra del Estadi Johan Cruyff el 14 de septiembre de 2017, con la presencia de Susila, la hija Johan. La primera ‘pata’ del Espai Barça, por lo tanto, fue la del Johan Cruyff, que fue inaugurado el 27 de agosto de 2019 y costó 12 millones de euros.

Por cierto, de la relación del FCB con el Ajuntament de Barcelona bajo la alcaldía de Ada Colau, hablamos otro día, que ese episodio merece un artículo aparte. Es probable que con el PSC en el Consistori barcelonés en 2017 otro gallo hubiera cantado.

¿Podría haber sido más diligente la junta de Bartomeu y haber empezado las obras? Sí, claro que sí. Se durmieron con la fecha del referéndum de la financiación y les pilló el toro. El 14 de marzo de 2020 se decretó el Estado de Alarma por el COVID y ahí se acabó todo, porque en agosto se puso en marcha la Moción de Censura y en octubre dimitió la junta.

“No es un nuevo proyecto, es una variación del proyecto que presentó Bartomeu” Joan Laporta

Cuando Laporta llegó al club en marzo de 2021, tenía todo el Espai Barça preparado. Carles Tusquets, presidente de la Junta Gestora, le entregó 14 carpetas. Una de ellas, toda la información del Espai Barça y la financiación ya pactada con Goldman Sachs. No llegaba al 3% anual el interés a pagar.

Laporta y su junta decidieron hacer modificaciones: “No es un nuevo proyecto, es una variación del proyecto que presentó Bartomeu”, le dijo a Jordi Basté el 10 de octubre de 2021 en el programa ‘Al món’ de RAC1. Ese día también afirmó que el Barça jugaría en el Estadi Johan Cruyff, que se ampliaría a 50.000 asientos, y que como máximo el primer equipo estaría solo un año fuera del Camp Nou.

Sobre la reforma del Camp Nou, más cosas. Laporta y dos o tres personas más cambiaron las reglas de juego a mitad de partido para que entrara Limak. Y ganó porque, como dijeron, haría la rehabilitación más económica y en menor tiempo. Ni una cosa ni la otra. Además, por cada día de retraso en la apertura del Estadi, un millón de euros de multa. Este fue el gran reclamo. Por eso, los socios del FCB, por las buenas o por las malas (vía judicial), deberían exigir que se conociera esa cláusula para saber qué dice exactamente, porque a los dueños del club no se les puede escatimar el derecho a cobrar más de 300 millones de euros de multa. Ellos, desde luego, no son los culpables de esos retrasos.

Y por último, la financiación. El FCB financió el Espai Barça en el momento de mayor inflación mundial de los últimos años por culpa de la Guerra de Ucrania, unos tramos entre el 5% y el 7%. Por la elección de Limak y por la gravosa financiación del Espai Barça dimitió el directivo Jordi Llauradó, en desacuerdo con ambas decisiones.

Joan Laporta y su junta directiva han tenido el honor y la responsabilidad de haber iniciado las obras del Camp Nou. Eso hay que reconocérselo, por el arduo trabajo que conlleva. Como también hay que reconocer que se ahorraron, como mínimo, siete años de burocracia y trabajos previos. El resto de la historia ya la conocen.