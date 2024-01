El escándalo del VAR no puede eclipsar la mejora del Barça

Betis - FC Barcelona

La mejor noticia de la jornada tenía que ser la recuperación del juego del Barça, el Hat-trick de Ferran Torres o la excelente actuación de Lamine Yamal, sin embargo, el VAR del Madrid casi deja en un segundo plano la brillante primera parte del equipo de Xavi. Vayamos por partes.

Lo del VAR es un escándalo que perjudica gravemente la imagen de la Liga española. Es más, penaliza incluso al siempre competitivo Madrid de Ancelotti que parece que tenga que ganar el campeonato por orden de algún ser superior. Es tan descarado que ya lo aprecia todo el mundo. No son solo los rivales del equipo blanco los que denuncian los abusos arbitrales, ahora ya lo empiezan a ver hasta algunos merengues.

Respecto al juego del Barça fue una alegría volver a reconocer al equipo de Xavi. Presión alta, buen ritmo de balón, ocasiones claras y unos futbolistas que saltaron al terreno de juego con esa tensión, actitud y orgullo propio que tanto veníamos reclamando durante los últimos encuentros. Y, claro, compitiendo así llegaron los goles. Destacó Ferran Torres con tres tantos, Lamine Yamal, que fue el mejor, o el joven Pau Cubarsí, que hoy cumple 17 años. No apareció Lewandowski que sigue con su lamentable mala racha de juego y de goles.

Pudo saltar todo por los aires por el mal inicio de los azulgranas durante el segundo periodo, pero entre João Félix, que ya no es titular, y Ferran Torres le dieron la vuelta al marcador. Merecida victoria de los de Xavi que seguirán optando a una Liga que parece imposible. Y no lo digo porque tenga dudas de que los azulgranas puedan seguir siendo competitivos. Frente al Betis se ha demostrado que son capaces de sobreponerse a dos goles en quince minutos, pero, visto lo visto con el VAR, parece que no hay nada que hacer. No debe servir de excusa, pero todo indica que este año el campeonato ya está adjudicado.