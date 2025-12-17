"¡Escándalo!”, dijo él

Como decíamos la semana pasada, casi como si fuera ayer, el Real Madrid se ha convertido en un problema para el fútbol español, no sé si el más grave —de la historia seguro que no—, pero sí uno de los más actuales y urgentes por resolver.

Y cuando digo el Real Madrid, me refiero al de su presidente Florentino Pérez, porque quiero creer que el madridismo en su conjunto, incluso el sociológico, no comparte ni la afirmación, ni los argumentos en los que pretende sostenerla, cuando dice que el caso Negreira “es el mayor escándalo de la historia del fútbol, incluso en el ámbito internacional”. La tontería es colosal. No hace falta ser ningún experto en la historia de la pelota para hacer un listado de los diez mayores “escándalos”, y el caso Negreira no saldría en ellos.

Está claro que el caso es un episodio oscuro de la historia del FC Barcelona. La respuesta que se ha dado a la pregunta de por qué el club blaugrana pagó desde 2001 con Joan Gaspart de presidente y hasta 2018 con Josep Maria Bartomeu en la presidencia 7,3 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira, con los mandatos de Joan Laporta y Sandro Rosell entremedio, no se ha respondido con contundencia. O bien porque no hay ninguna razón que pueda hacerlo comprensible, o porque no hay ninguna que pueda hacerse pública.

Ahora bien, reconocida la oscuridad y la incomprensibilidad desde el propio barcelonismo, está claro también que si el Barça dominó el fútbol español y europeo desde finales de la primera década y hasta mediados de la segunda de este siglo no fue por los pagos a Negreira e hijo sino porque tuvo en el banquillo a unos entrenadores extraordinarios que supieron construir una plantilla descomunal al rededor de Leo Messi, el mejor jugador de la historia del fútbol mundial. No creo que haya ninguna fotografía que lo resuma mejor que el podio del Balón de Oro del 2010 con Messi, Iniesta y Xavi.

Está todo tan claro, como que el espíritu de Navidad no ha inspirado a Florentino Pérez en tal afirmación, más bien parece imbuido por los efluvios satánicos de los Pastorets.