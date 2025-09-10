El error estratégico (y reincidente) de Florentino

Florentino Pérez ha dejado a Xabi Alonso sin su fichaje más deseado

El Real Madrid ha cerrado en falso el mercado de verano, a pesar de haberse gastado 186 millones de euros en cuatro contrataciones. Xabi Alonso sigue la senda de Carlo Ancelotti y, por mucho que lo haya pedido a gritos, Florentino Pérez no le ha traído un centrocampista de jerarquía.

El ‘ser superior’ es reincidente, porque, un año atrás, Carletto insistió en el fichaje de un interior que ocupara el rol dejado por Toni Kroos. Lo desoyó y así le fue al Madrid trihumillado por el Barça de Hansi Flick y en Europa.

Eso sí, el Madrid se ha gastado 63 ‘kilos’ en Mastantuono (o Franco como le gusta corear a parte del Bernabéu). El pibe de 18 años, que fue inscrito en el Castilla con el beneplácito de Javier Tebas, apunta buenas maneras, pero no está para marcar la diferencia. No es Lamine Yamal por mucha campaña de la Caverna. En Argentina, lo saben bien: Lionel Scaloni, si se lo lleva al Mundial que aún hay que verlo, será como suplente.

Por mucho que el Madrid haya reforzado los laterales, con Álvaro Carreras y Alexander-Arnold, y el eje defensivo con Dean Huijsen (otros 63 ‘kilos’ que se ha ahorrado el Barça gracias a La Masia de donde ha salido Pau Cubarsí), el agujero en la medular sigue existiendo. Luis Enrique lo encontró y lo explotó en el lindo, humillante y planetario 4-0 que le endosó el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes.

A Florentino alguien le tendría que preguntar por qué si la economía blanca es tan bollante no ha salido al mercado a buscar ese nuevo Kroos, o nuevo Modric.

Este movimiento estaba supeditado a la venta de Rodrygo, que va camino de tirarse medio año desaparecido desde que elBarça se llevó la final de laLa Cartuja. El propio jugador se puso en el mercado, pero Florentino se subió a la parra pidiendo más de millones de euros. A pesar de que la Premier ha vuelto a romper la banca, nadie presentó una oferta formal.Se habló del Arsenal de Arteta, que el Liverpool lo ficharía cuando vendiera a Luis Díaz, del Tottenham o que Guardiola lo quería en lugar de Savinho.

Rodryo está desacreditado.Suplente para Xabi y, desde Brasil, estos días Ancelotti, que fue su técnico hasta mayo,le ha enviado tres pullas en tres comparecendias diferentes. Empezó con “si quiere, puede llamarme, tiene mi número de teléfono” cuando no lo convocó para que supuestamente descansara. Luego, dejó a entrever que su estado físico no era el adecuado para jugar conBrasil.

Después, elogió muchísimo a Estevao y Luiz Henrique que ocupan su posición.Y ecuando le cuestionaron si tenía una plaza reservada para el Mundial indicó que: “aquí no hay favorito. El campo, no nosotros, dirá, quienes son los jugadores para la Copa del Mundo. El campo es el juez, nunca se equivoca”. El recado está dado.