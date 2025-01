Érase una vez la 'piloteta'

RFEF

'Showtime' para resumirlo en una expresión. El escenario, Arabia Saudí, un país que está dispuesto a adquirir, con todo el dinero que haga falta, el mejor espectáculo del mundo: el deporte. Quedó claro que esta vez han comprado bien. Ni Premier ni Champions, cuando hay un Clásico se está delante del mejor espectáculo futbolístico que existe en el planeta. El rival, el de siempre, ese que significa nuestro reverso, empáticamente situado en las antípodas de nuestra realidad emocional.

El equipo blanco, acostumbrado a vivir de su pegada, siempre intimida, si te marca un gol antes de generar ni una sola ocasión; más aún, cuando tú habías malogrado tres ocasiones con anterioridad. Para este Barça no hubo rabia, ni indignación, sino una dosis de realidad, pues vive desacomplejado antropológicamente del pasado.

En otras épocas, eso nos hacía perder el norte, incluso generaba un desasosiego nostálgico, tan vinculado a esa melancólica forma de ser del culé tribunero, ese que lo veía todo con un negativismo endémico muy propio e indisociable del 'catalanet' burgués.

Pues ahora, estamos en las antípodas de esa concepción de la vida, nos representa una generación que transmite todo lo contrario y nos lo creemos a pies juntillas. Un grupo que desea la pelota instintivamente para resolver sus propios errores, intimidando al rival a golpe de irreverencia y talento futbolístico.

Irse al descanso con cuatro goles al Madrid es la respuesta colectiva de los chicos de Hansi. A la vuelta, cinco goles en el minuto cincuenta, una situación que generaba entusiasmo por su potencialidad para transformarse en un resultado final más abultado aún.

En ese momento, Szczesny la lio con su tarjeta roja. Curioso lo que ha sucedido y acontecerá con los porteros. El fútbol es así. Gil Manzano, que contemporizó con la segunda roja a Camavinga y Vinicius, salió en una foto que podría haber sido una tendenciosa ruleta rusa para el Barça, pero más para él.

Un partido en Arabia Saudí es mucho más que un partido

Volviendo a los saudís, necesitan algo más que la inteligencia artificial para entender cómo apreciar un buen partido. Hoy se quedan más con los primeros planos del videomarcador (donde destacó un ausente y abucheado Vinicius), que con aquello que sucede en el terreno de juego. El público cambió de bando (de equipo) en pleno partido, pasándose al caballo ganador, invocando incluso a Messi masivamente, cuando la mayor parte del estadio vestía de blanco. ¿Contrasentidos de nuevo rico?. El Barça borró al Madrid. Adiós al 'septete' merengue, eso ya es un pequeño éxito mirando al rival directo.

Me quedo con el presente perfecto que define al Barça de Flick, sabe a lo que juega, a veces es el tiqui taca más identitario, otras es un cuchillo al contraataque que corta la mantecosa defensa rival con vocación criminal. Un equipo que desea ganar con una metodología y con unos cuantos jugadores que mueren por una idea. Disfrutémoslo. Carpe diem.

El entrenador del FC Barcelona habló en rueda de prensa tras ganar su primer título en el club culé / Twitter

A partir de aquí, ahora escucharemos al 'engorilado' Laporta, después de sus butifarras y celebraciones (como si fuera un jugador más), después de días y días de mutismo cobarde e irresponsable, que nos explicará que todo estaba controlado. Ha vuelto a caer de pie. Ahora aquellos que lo idolatran arrasarán con todos los que no sean de los suyos. Autocrítica cero. ¿La 'piloteta' como antídoto ante el cáncer institucional? Me alegro por Olmo, deseo que lo suyo no sea efímero. Visca el Barça!