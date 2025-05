Se equivocó... ¿y qué?

Lamine Yamal se ha convertido en todo un fenómeno mundial / Javi Ferrándiz / SPO

Si hay un nombre, que no un hombre (al menos aún no), que hoy acapara medios y remedios, y sobre el que giran las conversaciones más diversas y eclécticas en barras de bar, corros de amigos o pomposos e impostados consejos de administración, ese no es otro que el de Lamine Yamal. Saben que me ocupa la comunicación y el marketing, y debo reconocerles que el fenómeno “Lamine”, excede, supera y sobrepasa cualquier previsión que se hubiese hecho en el pasado respecto a la explosión y trascendencia de su figura.

Les aseguro que estamos ante un monstruo, y un monstruo que se me antoja infinito. Una bestia llamada a crear un antes y un después de su aparición y detonación en el mercado. Mirando el pasado, aún recordamos la confrontación que vivimos entre Messi y Cristiano, Cristiano y Messi... El argentino tenía un talento paranormal que jamás antes habíamos visto, pero, con él, un carácter tímido y alejado de la obsesión por la excelencia y la perfección. Él era así. El portugués era todo lo contrario, se obcecó con Messi, y gracias a un carácter obsesivo, perfeccionista y contestatario, y aún sin el particular talento del primero, siempre le discutió el podio.

Lamine Yamal, hoy, aterroriza. Encarna, y cada día con más ferocidad, lo mejor de ambos: una combinación del talento de su predecesor en el Barça y el carácter osado y contestatario, casi arrogante, del de Madeira. ¿Y cómo gestiona un niño, este papel no pretendido de deseo, asombro y admiración? De momento, sin el apoyo de un clan familiar unido como el de Messi, que siempre le ofreció la seguridad y el confort que hizo posible una progresión hasta el cielo. Lamine Yamal solo se tiene a sí mismo. Con una cabeza preclara, un dominio del tiempo y el espacio asombrosos, y un control absoluto de la vorágine de los medios, el de Rocafonda, vive instalado en una sobreexposición ante la que cualquier otro niño de 17 años ya habría sucumbido. Él no lo ha hecho.

Y el martes, en una celebración en el Catalina de Gavá del gran chef Oscar Manresa, Lamine hizo una cobra a todo su equipo y decidió no presentarse prefiriendo quedarse, donde fuera, con sus colegas. Un error. Pero… ¿qué esperan si no errores, en un niño con esa carga despiadada y universal sobre sus espaldas? La cagó, sí, pero ¡dejemos que la cague! ¿No creen que tiene derecho a equivocarse? Él es listo, astuto, sagaz, y con una madurez inusual, permitámosle que se equivoque. A su edad, hacerlo es casi fundamental para crecer. ¡Y vaya si está creciendo!