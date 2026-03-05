¿Se equivoca la F1 con tanta complicación técnica?

Pedro Duque, el ex ministro de Ciencia, Innovación y Universidades que fue el primer astronauta español de la historia, es ingeniero aeronáutico, como también lo fue Neil Armstrong, el primer humano que pisó la luna. En realidad, la mayoría de los astronautas -aunque no todos- tienen esa formación que les resulta especialmente útil para manejar los complejos sistemas de una nave espacial durante sus misiones.

La F1 actual va camino de exigir a sus pilotos un nivel de preparación técnico semejante.

Hace pocos días asistí en el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya a la magnífica conferencia que impartió el ingeniero Ricard Aiguabella, especialista en aerodinámica con varios años de experiencia ni más ni menos que en el equipo Ferrari de F1. Su explicación sirvió para aclararnos la enorme complejidad del nuevo reglamento técnico que deben seguir los monoplazas a partir de la temporada que comienza este fin de semana en Australia, si Donald Trump no dice lo contrario.

La charla, incluso para sujetos tan ignorantes, catetos y lerdos en la materia como servidor, resultó apasionante.

Al término de dos horas de explicaciones que transcurrieron a toda pastilla, el gurú de los ingenieros del motor de Catalunya, mi admirado Vicenç Aguilera volvió a ejercer de esa máquina imparable de regalar titulares con su sabia filosofía para entender lo de la cosa mecánica. Su resumen de lo expuesto fue: “los F1 de este año serán más fáciles de conducir, pero más difíciles de gestionar”.

En el pasado, los monoplaza de F1 pasaron por ser los coches tecnológicamente más sofisticados del motorsport. Luego, con la desaparición de los V12, algunas veleidades aerodinámicas, la limitación del efecto suelo, o la prohibición de las suspensiones activas se vieron superados desde el punto de vista técnico por otros campeonatos, como el DTM o el WEC.

La nueva normativa técnica de la F1, que atribuye mayor importancia a la electrificación y que persigue una mejor optimización de la eficiencia y la sostenibilidad, vuelve a colocarla en la punta de lanza de la mecánica.

Se dijo que, en su momento, en la F1 imperaba el dogma de “cuanto más caro, mejor”, y se acusó a la categoría de haberse convertido en un campeonato “de ingenieros”, y no de pilotos.

Bernie Ecclestone ha criticado recientemente que ahora la disciplina reina del automovilismo parece regresar a ese camino.

En la charla anteriormente citada, todos los ingenieros allí presentes se manifestaron alborozados por lo que supone el mayor reto tecnológico de la F1 en los últimos años. Contaron que los coches van a correr mucho más en las rectas… pero que perderán velocidad de paso por las curvas, lo que a mi me supuso un gatillazo de padre y señor mío.

Max Verstappen ha definido los nuevos F1 como coches “de la Fórmula-e con esteroides”, lo que no habrá entusiasmado ni a la FIA ni a Liberty Media.

Está claro que pilotarlos no debe ser nada fácil, con la cantidad de cosas nuevas que hay que controlar y gestionar. Por ello, del mismo modo que en su momento la aparición de las consolas y los videojuegos -simuladores “low cost” en definitiva, trajeron una nueva generación de pilotos, puede que ahora una generación de pilotos-ingenieros para desenvolverse con tanto aparatejo con solvencia.

Este fin de semana empezaremos a tener las primeras respuestas, pero visto lo visto en los tests de pre-temporada, me temo que gran parte del protagonismo lo tendrán los conductores. Los de las gruas, concretamente, que van a tener que sacar mucho coche escacharrado de la pista.