Un equilibrista en un mundo de locos

Cuando era futbolista, Deco leía el juego desde el centro del campo. Era al mismo tiempo un director de orquesta y un metrónomo, el jugador que sabía cuándo había que acelerar y cuándo había que frenar. En una palabra: equilibrio.

Ahora, como director deportivo, su labor no es muy diferente: se trata de equilibrio. De tener una plantilla equilibrada; ni demasiado joven ni demasiado veterana, ni con salarios muy altos ni demasiado escasos, con contratos largos en algunos casos, pero muy cortos en otros.

Gestionar todo eso no es fácil. Saber comunicarlo, tampoco. Hay que ser un auténtico equilibrista, y más aún en un club tan complicado como el Barça. Y más aún en un contexto de mercado tan exigente, con tanto ‘lobo de Wall Street’ tirando de chequera.

Por eso es de agradecer que el director deportivo de un equipo como el Barça se siente hablar con SPORT sin condiciones ni preguntas tabús.

Deco sabe proteger el patrimonio más importante que tiene el primer equipo: los jugadores formados en casa, como Eric Garcia o Lamine; un jugador en pleno aprendizaje, por cierto, como se encarga de subrayar. También cuida a Araujo -de quien aplaude su valentía al pedir un respiro- y aun pudiendo, prefiere no colgarse la medalla del fichaje de Joan Garcia, un portero extraordinario.

Sin embargo, Deco también critica el movimiento de Dro. No es una crítica justa, porque todos conocemos las reglas del juego: en este juego, unas veces se gana y otras se pierde. Sus explicaciones sobre el fichaje de Cancelo tampoco convencen: es muy probable que en La Masia haya algún jugador capaz de cumplir ese rol.

Deco también habla de sí mismo: y concede que si Laporta no gana las elecciones, su periodo en el club habrá terminado. Es una obviedad, entre otras cosas porque Víctor Font ya ha dicho que no cuenta con él.

La fidelidad que Deco muestra con Laporta es comprensible, pero no debería condicionar su trabajo durante las próximas semanas. Deco, como cualquier empleado, se debe al club; más allá de filias personales.