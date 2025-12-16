Entró Pedri y ganó el Barça

En actitud no hay nada que reprochar a los futbolistas del Barça, pero a los azulgranas les cuesta demasiado superar a los equipos que se cierran en defensa. Y eso que Hansi Flick decidió salir con buena parte de los titulares en el once inicial, incluido Lamine Yamal. Eso sí, no estaban ni Pedri ni Raphinha, y cuando ellos no están se nota demasiado.

La gran novedad fue la entrada de Ter Stegen, aunque su propio entrenador se encargó de matizar que el portero titular seguirá siendo Joan Garcia. No obstante, fue un puro trámite, ya que el Guadalajara apenas creó peligro. Por el contrario, en la delantera, la ausencia de Ferran y Lewandowski parecía que iba a dejar a los azulgranas sin gol.

Sin embargo, el control del Barça fue tan superior que nadie temía por una debacle copera, pero los minutos iban pasando y el equipo iba de más a menos. Así que Flick decidió dar entrada a Pedri a falta de quince minutos del final. Casualidad o no, Christensen marcó el tanto de la victoria dos minutos después de que el canario saltara al terreno de juego.

Los azulgranas superaron la eliminatoria de Copa, pero un equipo como el Barça no puede mostrar sus debilidades contra un conjunto de la Primera RFEF. Tiene el equipo de Flick dos caras y cuando muestra la más oscura corre el peligro de perder contra cualquiera.

De todas formas, buscando el lado positivo, hay que destacar la racha de victorias y eso da confianza a la plantilla. De momento, ya están en octavos de final de la Copa del Rey. Ahora solo falta un partido antes de Navidad para rematar el 2025 ganado el próximo domingo en Villarreal. Una victoria sería un nuevo golpe sobre la mesa de la Liga.