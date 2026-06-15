Ni la entrada de Lamine salva a España del ridículo

La condición de favorita no le permitió a España sacar adelante su estreno mundialista ante una de las peores selecciones de todo el Mundial. Es más, las sensaciones estuvieron muy lejos de lo que se espera de una candidata al título. La primera media hora de la Roja fue sencillamente decepcionante. Es cierto que era el debut y que Cabo Verde planteó un partido ultradefensivo, pero eso no puede servir de excusa para justificar la absoluta falta de ideas de los de Luis de la Fuente.

España monopolizó la posesión, pero lo hizo a un ritmo desesperadamente lento, sin profundidad, sin desborde y sin generar una sola ocasión de verdadero peligro. Más que un encuentro de un Mundial, parecía un amistoso de pretemporada.

Solo Pedri pareció comprender la trascendencia del momento, intentando acelerar el juego y asumir responsabilidades. Mientras tanto, la selección de Cabo Verde, con muchos menos recursos y experiencia, observaba con sorpresa la inoperancia de un rival muy superior.

Antes del descanso, Ferran dispuso de dos ocasiones claras de gol, pero las conclusiones invitaban a la cautela. Si España mantiene la baja intensidad de la primera parte y esa falta de creatividad, tendrá muy complicado aspirar a grandes objetivos.

Debe tomar nota el seleccionador de la falta de ritmo de Rodri, del desconcierto de Fabian o de la poca participación de Oyarzabal. Y deberá, también, reflexionar sobre la tardanza en ejecutar los cambios.

La entrada de Lamine Yamal, acompañado de Mikel Merino primero y de Dani Olmo, parecía que iban a revolucionar un partido que iba directo al empate, pero ni con ellos se logró la victoria. Hay tiempo, pero empatar con Cabo Verde es un ridículo que muy pocos contemplaban.

Dicho esto, no conviene caer en el dramatismo: queda mucho Mundial por delante y la historia reciente recuerda que Argentina comenzó perdiendo en Qatar antes de acabar levantando el trofeo. Pues eso, que España ya ha consumido un aviso que no debería ignorar.