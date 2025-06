No entiendo nada

Chus Mateo y Lorenzo Brown, dos de los protagonistas de la actualidad baloncestística de estos últimos días / SPORT

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, toca echar el resto antes de un necesario descanso con el que llegará un punto final a una temporada larga, exigente, pero que he vuelto a disfrutar como un niño pequeño. Son días, los que vivimos, en los que la vorágine del mercado de fichajes nos absorbe.

Actividad frenética con rumores, oficialidades, altas, bajas y un seguido de noticias características de la etapa estival en la que nos encontramos, y que son fundamentales ante el parón de la actividad deportiva.

Eso sí, hay dos asuntos, dos 'carpetas' que no logro entender y que tienen a Real Madrid y a Barça como protagonistas. Arranquemos con el vigente campeón de la Liga Endesa. El cuadro blanco logró evitar cerrar el año sin títulos, y Chus Mateo volvió a lograr un título 'gordo' por tercera temporada seguida, las mismas que lleva en el cargo. Euroliga en 2023 y Liga Endesa en 2024 y 2025 ¿No es extraño que el entrenador que ha ganado la ACB no vaya a poder salvar su cargo al frente del equipo?

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid / EFE

No es un inconveniente estar a 600 kilómetros de la capital para ver que el Real Madrid siempre ha tenido dudas con el reemplazo de Pablo Laso. Unas dudas lógicas en un punto inicial, el del arranque del proyecto, pero que se deberían haber desvanecido con un palmarés que cuenta con dos Supercopas, dos ACB, una Euroliga y una Copa del Rey. ¿Qué entrenador cuenta con ese currículum en los últimos tres años? El equipo ha vivido un año complicado e irregular, especialmente en una Euroliga en la que se quedó fuera de la Final Four. Pero la temporada de los blancos en Liga Endesa ha rozado la matrícula de honor, y ni las 30 victorias en los últimos 31 partidos ligueros van a salvar a un Chus Mateo al que encima deberán rescindir, ya que tiene contrato hasta 2026.

Apuntan desde Madrid a que esta revolución en la sección, con la llegada de Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo, es deseo expreso de Florentino Pérez. No hubiese estado de más que, recuperando esos 600 kilómetros mencionados anteriormente, hubiesen visto que tal le ha sentado al Barça de basket el cambio de rumbo que se decidió tomar con el equipo en 2023.

Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo, en una imagen de archivo con la selección / EFE

Un Barça que apuntaban que iba a por Lorenzo Brown, otro 'joven' para la próxima temporada, pero que más allá de la edad, a mí me encajaba como anillo al dedo en la posición de base. El timón azulgrana iba a quedar bastante polivalente, sumándole a Tomas Satoransky y a Juan Núñez a un buen director de orquesta, con menores capacidades físicas, pero con mayor anotación, una de las debilidades que ha sufrido el equipo de Joan Peñarroya en el '1' este último curso. Dos perfiles distintos, los de 'Sato' y 'Lonzo' más la apuesta en Núñez y su evolución.

Lorenzo Brown finalmente no jugará en el Barça / Valentí Enrich

Pero finalmente Lorenzo no aterrizará en la capital catalana. Panathinaikos no quiere 'regalar' a una de sus grandes apuestas del pasado verano, y su salida de Atenas no es precisamente barata. Sí que es económico el pago de la cláusula (75.000 euros) por Juani Marcos, que regresará al Barça la próxima temporada después de que el club no ejecutase su renovación en 2024 y perdiese sus derechos. Ahora toca pagar para recuperarlos, en una operación que por suerte sale barata, pero tela...

Juani Marcos compartirá vestuario con Tomas Satoransky la próxima temporada / ACB Photo - Victor Salgado

Más allá de eso, lo que no logro entender es como se pasa de un base tan contrastado como Lorenzo Brown, a un Juani Marcos que es un perfil bastante diferente al del internacional español. Y ojo, que ya aviso que esta firma banca al jugador argentino con pasaporte italiano desde el primer día, pero estamos hablando de un base que ha anotado 8,3 puntos y ha repartido 4,3 asistencias por partido en Liga Endesa este último año, mientras que Tomas Satoransky ha registrado 8,1 tantos y 4,4 pases de canasta. Y pese a que Juani no es un 'chaval' (cumplirá 25 años este próximo domingo), no deja de ser un jugador joven, y ahí el Barça ya tenía la apuesta en Núñez. ¿Tanta prisa había, a finales de junio, de cerrar a un base cuyas características ya se encuentran en el equipo, y no decantarse por otra opción o esperar los cortes del mercado NBA que tan bien han funcionado estos últimos años?